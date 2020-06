Uomini e Donne pronto a tornare in tv? I fan in delirio ma è arrivata una delusione

Uomini e Donne, la diretta con Cecilia e Carlo lascia l’amaro in bocca

Uomini e Donne pur non andando in onda, fa sobbalzare i suoi fan. Erano già tutti in delirio pensando stesse per ritornare tutti i pomeriggi al solito orario su Canale 5. A pensare questo sono stati in tanti dato che Raffaella Mennoia proprio tramite le storie di Instagram aveva annunciato una sorpresa per lunedì.

Aveva approfittato anche per dire ai follower che aveva appena finito di compilare i moduli per la partenza in Sardegna. Temptation Island sta per ripartire, le prime coppie sono state già svelate, anche se si tratta soltanto di ipotesi e non di notizie confermate.

Mentre per quanto riguarda la sorpresa di oggi, è stata una delusione perché si trattava soltanto di una diretta che la donna ha fatto con la neo coppia del programma composta da Carlo e Cecilia. I due hanno aperto le porte della casa in cui hanno dato inizio ai loro primi giorni di convivenza. Hanno anche parlato dei piccoli difetti di entrambi che sono venuti fuori proprio in questi momenti, nonostante tutto stanno bene e dicono che cercheranno di risolvere tutto per evitare futuri problemi.

Cecilia ha affermato che Carlo non è per niente romantico, che lui fa sempre il suo riposino pomeridiano, mentre lei è perennemente impegnata tra le faccende di casa e stirare vestiti di lui. Raffaella pensava di fare felici tutti, invece i fan sono rimasti tanto delusi e hanno affermato di avere l’amaro in bocca.

Uomini e Donne di che novità si tratta? I fan aprono la lista delle ipotesi

Uomini e Donne ad ogni modo nasconde un piccolo segreto, Raffaella ha annunciando che ci sarà una bellissima novità, non ha specificato quale ed al momento non si è ancora capito di cosa si possa trattare.

Ovviamente i fan si sono raccolti facendo tante ipotesi, qualcuno pensa riguardi il trono classico che potrebbe non andare più in onda. Il motivo potrebbero essere gli ascolti, di gran lunga superiori con il trono over. Alcuni invece sperano ci sia in programma uno speciale.

Quando ripartirà il programma? Ci sarà qualche puntata speciale?

Al momento Comunque non sappiamo quando il programma potrebbe ripartire, se come tutti gli anni a settembre dopo le vacanze estive o prima dato che ha subito uno stop inaspettato a marzo a causa del coronavirus.

E’ certo che se dovesse ripartire prima non sarebbe a breve dato che al posto del programma è iniziata la nuova soap che ci farà compagnia molto probabilmente per tutta la durata dell’estate. Nel frattempo il trash non mancherà, soprattutto sapendo che a breve ricomincerà Temptation Island.