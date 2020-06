Sammy e Giovanna su Instagram, lui la inquadra in un momento piccante: “Si vedono le mutande” (FOTO)

In queste ore, la coppia formata da Sammy e Giovanna di Uomini e Donne sta ricevendo un po’ di critiche su Instagram. Molte persone si stanno lamentando del fatto che i due ragazzi mostrano davvero pochissimi contenuti insieme.

Questo, ovviamente, sta facendo sorgere il sospetto che la loro sia stata solo una scelta di business, piuttosto che di reale interesse. Specie l’influencer Deianira Marzano ci ha tenuto a porre l’accento su di una questione alquanto spinosa.

Le accuse contro Sammy e Giovanna

La terribile influencer ha registrato alcune Instagram Stories in cui ha accusato Sammy di aver detto di si a Giovanna solo per incrementare i suoi follower. Il giovane, infatti, subito dopo l’esperienza di Uomini e Donne si è subito cimentato in un nuovo progetto finalizzato a creare una sua linea di abbigliamento. Si tratta di magliette targate “My Friend”, il suo tormentone ormai. Per molti, dunque, la coincidenza di questi fattori condurrebbe verso un’unica direzione, come direbbe Tina Cipollari “Business”.

La Marzano, inoltre, ha accusato il ragazzo di non mostrare mai Giovanna sul suo profilo. Dopo pochissimi minuti da queste accuse, però, sul profilo di Hassan sono apparsi dei video in cui il giovane ha mostrato l’Abate. Le clip in questione, però, pare siano state girate con così tanta rapidità al punto da mettere in evidenza anche dei particolari un po’ imbarazzanti.

L’Abate in slip su Instagram

Nelle storie di Instagram in questione, infatti, Giovanna è seduta sul divano e Sammy l’ha inquadrata con gli slip in bella mostra. La giovane indossava un abitino colorato ma, avendo le ginocchia sollevate, si è intravisto perfettamente il suo intimo. Questo dettaglio è stato reputato dalla Marzano come un ulteriore elemento finalizzato ad avvalorare la sua tesi. Hassan avrebbe avuto così tanta fretta di mostrare un contenuto con la sua donna, allo scopo di mettere a tacere i rumors, che non si sarebbe reso conto del dettaglio.

Ad ogni modo, per adesso le clip sono ancora presenti sul profilo dell’ex corteggiatore e nessuno dei due ha dato un chiarimento in merito. Adesso non ci resta che attendere per vedere come replicheranno a quest’increscioso avvenimento. Giovanna, dal canto suo, è ancora molto assente sul suo account personale. Lei stessa si è scusata con la community, ma ha detto che vuole godersi in privato la storia con il nuovo compagno.