“Adesso basta, vi dico io come stanno le cose”: Al Bano sbotta, la verità su Loredana Lecciso

La verità su ritorno di fiamma con Loredana Lecciso

Al Bano Carrisi in una recente intervista al settimanale Oggi ha voluto mettere in chiaro una volta per tutte la sua posizione, sperando di mettere fine ai tanti pettegolezzi sul suo privato. Ormai sono anni che i media non parlando d’altro, ovvero del famoso triangolo amoroso che lo vede protagonista insieme a Loredana Lecciso e Romina Power.

Da un lato la donna che gli è stato accanto per quasi trent’anni e con la quale ancora oggi divide il proprio lavoro. Dall’altro, invece, c’è la sua attuale compagna che seppur non abbia dichiarato in modo diretto il ritorno di fiamma ormai sembra essere scontato. Il lock-down ha riacceso la passione e ha fatto si che Al Bano e Loredana Lecciso potessero ritrovare quell’equilibrio ormai perso da tempo.

Al Bano mette in chiaro la sua posizione

Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo una coppia. A dichiararlo anche se in modo esplicito è stato lo stesso Al Bano durante l’intervista ad Oggi. Il cantante di Cellino San Marco ha precisato che per trent’anni è stato sposato con Romina e come spesso accade, l’amore è finito. In seguito, ha conosciuto Loredana e si è rifatto una vita. Da entrambi le relazioni sono nati sei figli, e pretende che nessuno faccia distinzioni tra di loro.

Ancora una volta, Al Bano ha voluto mettere le cose in chiaro affermando che con la Power ormai c’è solo un rapporto lavorativo: “Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto».

Il cantante chiede rispetto e comprensione

Durante la lunga chiachcierata con il giornalista di Oggi, Al Bano è ritornato anche su quanto accaduto poche settimane fa a Domenica In. Come in molti ricorderanno, il cantante ha chiesto a Mara Venier di non voler ascoltare le parole contenute nella lettera scritta dalla Power, in occasione del suo 78imo compleanno.

Un gesto che non è andato giù ai fan di Romina e che pare abbia fatto sotrcere il naso alla stessa conduttrice. Ancora una volta Al Bano si è difeso e ha dichiarato di pretendere rispetto. “Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo. La cosa che mi preme da parte dei media è che ci sia rispetto quando mi si invita e che si evitino le strumentalizzazioni. È un mio diritto».