Valeria Marini confessa: ” ho sbagliato..”, la showgirl ammette le sue colpe

Valeria Marini da Pierluigi Diaco senza peli sulla lingua

Valeria Marini, ospite nella trasmissione Io e Te condotta da Pierluigi Diaco ha risposto a domande spigolose del conduttore senza peli sulla lingua. Valeria ha affermato di essersi pentita di aver fatto determinate scelte professionali che hanno infangato il suo nome. Tra tutti gli errori, il più grande è stato partecipare al Grande Fratello vip accettando di avere incontri e scontri con Rita Rusic.

La showgirl ha sempre avuto situazioni irrisolte con la donna, quindi partecipare al Grande Fratello, significava rendersi protagonista di sceneggiate di un certo tipo. Eppure ha accettato, cosa che adesso non rifarebbe.

Valeria Marini, gli ingressi al GF soltanto per l’amicizia con Signorini

Valeria Marini così senza girarci attorno ha dichiarato di aver capito soltanto dopo di avere sbagliato, di aver detto di sì troppe volte senza pensarci, forse soltanto per voglia di apparire ancora una volta sul piccolo schermo. Avrebbe potuto e dovuto farlo soltanto una volta o comunque poche volte per rispetto nei suoi stessi confronti, per rispetto nei confronti della carriera che ha alle spalle.

Ammette che inizialmente il suo obiettivo era chiarire delle cose rimaste sospese con la Rusic. Dopo che Diaco le ha detto di non aver apprezzato proprio quel suo lato e quelle sue decisioni, Valeria ha confessato. Non avrebbe potuto fare altro oltre che quello che ha fatto. Lei avrebbe apprezzato molto di più vederla in privato e chiarire ma non poteva per l’amicizia che la lega ad Alfonso Signorini. Un suo avvicinamento fuori dagli studi a Rita Rusic dopo tutto quello che c’è stato tra lei, Rita e Cecchi Gori, avrebbe sollevato un polverone.

La showgirl è pronta a ritornare in teatro o al cinema

Poi Diaco le ha fatto capire che il pubblico prima o poi si stanca di vedere sempre le stesse cose, le sue apparizioni in tv nell’ultimo periodo sono state tutte più o meno simili. Sui social non si fa che leggere cose negative sul suo conto. Molto probabilmente, se la Marini vestisse altri panni, il pubblico la apprezzerebbe molto di più.

Le ha quindi consigliato di cambiare genere o di ritornare la Valeria di un tempo. Il tempo di montare la panna è finito. Così Valeria sembrerebbe aver deciso di mettere un punto ad un certo tipo di esperienze televisive. La carriera teatrale e cinematografica potrebbe ritornare a far parte del suo presente. Chissà che non abbia già dei progetti o che non sia stata contattata per qualche esperienza del tipo.