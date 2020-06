Pierluigi Diaco bacchetta e censura il suo ospite di Io e Te: “Messaggio sbagliato per le persone truffate”

Il gesto inaspettato di Pierluigi Diaco

Dopo lo stop dovuto al week-end inizia una nuova settimana di programmazione di Io e Te. durante la puntata di lunedì 15 giugno 2020, il padrone di casa bacchettato e subito dopo censurato il suo ospite. Il tutto è accaduto nello spazio dedicato alle storie d’amore del pubblico da casa. Il conduttore e giornalista ha raccontato la vicenda di Elisabetta e Paolo. I due sono sposati e sono genitori di una figlia. Prima del loro incontro, però, entrambi sono convolati ben due volte un paio di volte a testa.

Lui non ha avuto nessun figlio prima del loro incontro, mentre la donna si. “Voi avete una storia particolare e avere una figlia, Marilù”, ha affermato il presentatore del programma pomeridiano di Rai Uno. A quel punto la signora Elisabetta lo ha corretto dicendo che si tratta di due figlie. “Sì, voi due avete una figlia. Se vuole condurre signora, le do le chiavi in mano della trasmissione“, ha ribadito Diaco abbastanza nervoso.

Elisabetta e Paolo ospiti a Io e Te

Dopo questo botta e risposta a Io e Te, Pierluigi Diaco ha continuato a spiegare la storia di Elisabetta e Paolo. Nello specifico ha detto che oltre a Marilù, nata dalla relazione con l’attuale marito, lei ha avuto un’altra figlia venuta al mondo dal primo matrimonio. A quel punto la coppia è tornata a parlare del loro amore, ma un particolare ha fatto scattare la censura da parte del giornalista Rai.

Per quale ragione? I due ospiti di Io e Te hanno raccontato di essersi incontrati per puro caso e di essersi innamorati condividendo insieme la medesima passione, ovvero quella per lo spettacolo. Inoltre Elisabetta e Paolo hanno abitato per ben sei anni nel lontano Brasile per poi tornare nel nostro Paese per problemi di salute dell’uomo. Infatti, se qui ci pensa la sanità pubblica, in sud America il diretto interessati avrebbe dovuto risolvere con un’assicurazione privata.

La donna ha confidato che non avevano il denaro per tornare e quindi si è inventata un calendario che ha venduto con la ricarica della Postapay. “Una notte in cui ero disperata, io ero in contatto con gli amici italiani su Facebook e si apre una chat. Una persona vestita da sacerdote mi fa ‘nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo’. Dico mi scusi chi è lei? Io non ho un sacerdote tra i contatti“, ha confessato Elisabetta. A quel punto Pierluigi Diaco ha chiesto alla sua ospite di chi si trattasse.

Pierluigi Diaco blocca e censura la signora Elisabetta

La risposta della signora Elisabetta non si è fatta attendere. L’ospite di Io e Te ha confidato che una persona che era apparsa perché era preoccupata di non rientrare nel nostro Paese. A quel punto il conduttore Pierluigi Diaco ha bloccato immediatamente il racconto della donna, dicendo che lui queste cose non le vuole sentire.

Quindi l’ha bloccata perché le storie sulle apparizioni che derivano attraverso dei messaggi su internet rischiano di essere un messaggio sbagliato per tutte quelle persone che vengono truffate da apparizioni e segnalazioni che non stanno né in cielo né in terra. In questo frangente il giornalista è molto severo.