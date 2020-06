Sonia Lorenzini, lo sfogo contro Federico “Adesso basta”​

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne dopo la fine della storia con Federico Piccinato ha scelto di non parlare e di non raccontare quanto avvenuto. La fine della loro relazione non è mai stata resa del tutto pubblica, hanno solamente detto qualcosa qua e là giusto per fare intuire si fossero lasciati tenendo nascosti i motivi.

Mentre lui mantiene il silenzio ancora oggi, lei ha deciso di parlare. Così si è sfogata su Instagram rispondendo ai follower che le fanno tante domande sul suo ex fidanzato.

L’ex tronista ha affermato di voler dire quanto possibile, dato che fa parte del mondo dello spettacolo e sa benissimo che la sua vita ormai non può essere del tutto privata, soprattutto dopo che la loro storia d’amore è nata proprio sotto i riflettori. Non è felice di condividere i propri dolori, non perché ne abbia vergogna, ma perché parlarne la fa stare ancora peggio. Afferma però che dopo queste dichiarazioni non dirà altro.

Sonia Lorenzini, la verità: Federico ha preso una strada diversa

Sonia Lorenzini quindi se inizialmente ha voluto mantenere il rispetto nei confronti di Federico, adesso vuole fare chiarezza sulla sua storia d’amore. Quindi ha dichiarato che è stato lui a decidere di prendere un’altra strada, per questo non vuole se ne parli più, le loro vite si sono separate, quindi che i follower parlino di lei le sta bene, ma non vuole più sentire niente su di lui.

Devono farlo sopra per lei e per il dolore che sta provando in questi giorni. Questo ci fa capire sia stato lui a porre la parola fine sulla loro relazione, chissà se per un litigio o per altri motivi. Quello che è certo è che i due non stanno più insieme, lei ha parlato probabilmente troppo per quello che è il suo carattere. Adesso chiede soltanto rispetto, gli altri dettagli rimarranno privati, ciò che si deve sapere è soltanto che la loro relazione è giunta al termine e che tra i due quella che sta soffrendo è proprio lei.

Nella vita di Federico c’è un’altra donna?

Così i follower iniziano a fare ipotesi, si legge che forse lui ha un’altra donna, così come che forse improvvisamente si è scocciato delle liti con Sonia. Il loro percorso non è stato semplice, magari il ragazzo all’inizio ci teneva davvero, poi piano piano con il passare del tempo ha scoperto di non essere innamorato, o comunque di non esserlo al punto tale di poter passare sopra alcuni difetti di lei.