Francesco Salvi il mitico Torello in Un medico in famiglia, ecco come lo ritroviamo oggi

Volto indimenticabile di Un medico in famiglia, Francesco Salvi ha interpretato diversi film in cinema e in tv, ecco com’è oggi

Impossibile dimenticare Francesco Salvi, che per tanto tempo ha allietato il pubblico con i suoi personaggi imprevedibili. Volto fra i più noti della fiction Un Medico in famiglia, Salvi è un attore e un artista completo e unico. Nella sua lunga carriera ha praticamente fatto di tutto e rivestito tanti ruoli interessanti, la maggior parte dei quali divertenti.

L’attore è passato dal cabaret alle fiction e ai film di successo con grande disinvoltura, conquistando i telespettatori con ogni ruolo interpretato. Il famoso “Augusto Torello”, che la famiglia Martini aveva chiamato come “Torello” e nonna Enrica “Toretto” però da qualche tempo si vede poco. Dove è finito quello che per Cettina era “Augusto mio”? Salvi dopo Giacinto era il suo amore e interpretava quello che in precedenza era stato il ruolo rivestito da Brignano.

Francesco Salvi per tre stagioni in Un medico in famiglia

Grande protagonista della serie Un medico in famiglia, Francesco Salvi ha fatto divertire il pubblico girando alcune scene molto divertenti. L’attore è rimasto per tre stagioni nel cast della celebre fiction e giunti alla quinta Cettina e Torello, hanno avuto un bambino, il piccolo Eros. I due in precedenza litigavano sempre nella serie e più volte si erano lasciati, poi però tornavano insieme.

Quando Salvi esce di scena nella sesta stagione vuol dire che Torello si è lasciato con Cettina e che stavolta è finita per sempre. Torello è andato a vivere a Brescia e quindi non tornerà più. L’attore dopo essere uscito dalla fiction ha preso parte alla terza edizione del reality La Fattoria. Nel 2006 è stato il maestro comico della cantante Syria nello show tv Comedy Club.

Salvi anche a ‘Un passo dal cielo 3’

Dopo la partecipazione allo show con Syria Salvi ha preso parte alla fiction ‘Un passo dal cielo 3’. Invece, nel 2018 ha partecipato ad un episodio di ‘Don Matteo’. L’attore è sempre stato appassionato di musica e ha pubblicato 8 album durante la sua carriera.

Per 5 volte ha vinto il premio Disco di platino e 7 volte il Disco d’oro. E’ arrivato perfino settimo a Sanremo nel 1989 e poi preso parte altre due volte al Festival. Nel 2005 ha scritto la canzone Kosa in italiano, che ha vincitrice lo Zecchino d’Argento come migliore canzone straniera. Nel 2009 è uscito Abbandonato, il suo ultimo singolo.

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Salvi ama la stessa donna da decenni. Il 67enne luinese è infatti sposato con Angela, la sua colonna portante a cui è legato da oltre 40 anni. I due non sono riusciti ad avere figli: tempo fa l’attore ha rivelato che, per motivi religiosi, hanno scelto di non ricorrere alla fecondazione assistita. Salvi, che grazie ad Antonio Ricci e alla già citata partecipazione a Drive In ha svoltato la carriera, ha affermato che l’amore di Angela e il lavoro gli riempiono la vita, rendendola comunque speciale.