Kate Middleton furiosa e sconvolta, questa volta interviene anche William

E’ furiosa Kate Middleton per quanto scrivono su di lei i giornali, che la vogliono in competizione con la cognata, stavolta interviene William

Le ultime notizie su Kate Middleton mostrano una donna furente e sconvolta, e ancora più insofferente. La duchessa di Cambridge viene indicata da un ex giornalista esperto di vicende reali come stufa di essere confrontata sempre con la cognata. A dirlo è Duncan Larcombe, che ha anche scritto una biografia su Harry e sul suo cambiamento dopo aver sposato Meghan Markle.

La Middleton ha intenzione di porre fine a quanto dicono su di lei. Soprattutto sembra sia infuriata per quanto ha scritto la rivista Tatler sull’articolo che le ha dedicato. La rivista l’ha scelta come protagonista della copertina del numero di luglio/agosto, ma pare che Kate stia pensando di avviare un’azione legale. Pare che la duchessa non abbia gradito le affermazioni sulla sua stanchezza per la mole di lavoro a cui deve far fronte dopo l’abbandono di Harry e Meghan.

Kate Middleton infastidita dai confronti con Meghan

A dare fastidio a Kate pare siano soprattutto i continui confronti che fanno i giornali fra lei e Meghan. La coppia oramai è fuori dalla vita quotidiana dei reali e sta vivendo una vita per i fatti suoi. Invece, Kate in un articolo viene denominata ‘Catherine the Great’ e si fanno cattivi commenti sul suo peso e sulla sua casa “troppo kitsch”. In ballo viene tirata anche la madre Carole.

Pare però che quanto scritto nell’articolo non corrisponda a verità. Infatti, una reale ha detto al Daily Mail che le parole riportate sull’articolo sono vergognose. Vengono contestate la stanchezza di Kate e anche l’ossessione di William per Carole Middleton, la madre della Duchessa di Cambridge. Nell’articolo ci sono anche commenti su Pippa, sorella di Kate.

La Middleton paragonata per l’aspetto fisico a Lady D

Le parole che però sembra abbiano fatto soffrire Kate più di ogni altra cosa sono state quelle che si riferivano al suo aspetto fisico. L’hanno anche paragone a Lady D e hanno detto che Kate sia diventata troppo magra, proprio come la principessa Diana.

A dirlo è Anna Pasternak, che ha scritto l’articolo per la rivista Tatler. La giornalista ha detto che i reali sapevano perfettamente del contenuto dell’articolo e che quindi non hanno nulla da lamentarsi. Quale sarà la verità? Possibile che Kate e William sapessero del contenuto dell’articolo?