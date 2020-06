Jane Alexander felicissima per il traguardo raggiunto “è un anno che non …….”

E’ contentissima Jane Alexander per il traguardo raggiunto, l’attrice è un anno che non beve ed è orgogliosa di se stessa, adesso è la volta delle sigarette!

Ha raggiunto l’ambito traguardo Jane Alexander ed è felicissima! Il suo percorso è stato dritto e non ha avuto sbandamenti, quindi può proseguire e può anche essere fiera di se stessa. Ma cosa ha fatto la bellissima e affascinante attrice? Semplice, ha smesso di bere! Anzi, per l’esattezza è da un anno che non tocca un goccetto.

L’abitudine di bere è una cosa del tutto comune, ma a volte si va oltre ed è difficile tornare indietro. La Alexander aveva parlato del suo problema qualche anno fa a Verissimo. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip l’attrice ha aperto il suo cuore e ha raccontato di aver avuto dei problemi con l’alcol. Adesso però questo per lei non è più un problema e ha voluto condividere la sua gioia con i fan.

Jane Alexander non beve da un anno

In un post su Instagram ha voluto annunciare questa bellissima notizia e segnalare che questo giorno per lei è molto importante. Infatti, è un anno esatto che non beve e che dice no all’alcol. E’ dunque passato un anno esatto da quando ha deciso di smettere di bere per sempre. Si è trattato di un giorno molto speciale per lei, una data da ricordare.

Esserci riuscita è una vera conquista e anche se non è stato facile alla fine ha raggiunto il suo traguardo. L’attrice ha detto di essere molto orgogliosa di quanto ha fatto e ha voluto comunicarlo a tutti. Nel post ha anche aggiunto che suo figlio lo sa che lei è una donna forte. E soprattutto a lui ha voluto far vedere che può farcela anche lei, che può dire basta quando ci vuole.

L’attrice adesso vuole smettere di fumare

E’ questo che vuole affermare con forza Jane Alexander, che quando si vuole cambiare si può. E si può essere migliori, e dimostrare di essere anche forti alle persone a cui si vuole bene. Adesso però il traguardo dell’attrice è un altro. Visto che ha sconfitto il demone dell’alcol proverà anche a dire basta alle sigarette.

Ancora un altro obiettivo da raggiungere, quindi, per essere ancora una volta fiera di se stessa. E orgogliosa di essere coraggiosa per far vedere agli altri che ce la può fare.