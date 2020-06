Imen Jane, la bomba di Dagospia sulla star dei social che si dimette

Dagospia sgancia la bomba, Imen Jane non è un’economista né laureata, la star dei social si dimette da Will

Ha sganciato la bomba Dagospia ed è scoppiata la bufera su Imen Jane. Il caso della influencer è diventato una vera ossessione sui social, e secondo il sito non ha detto la verità. Lei ha detto di essere una economista, ma non è affatto vero! Aveva anche detto di essersi laureata all’Università Bicocca di Milano, ma neanche questo è vero!

Per difendersi è intervenuta sui social, dove ha tentato di dire la sua di versione. Ma stando a quanto detto da Roberto D’Agostino la giovane sarebbe stata quasi costretta ad inventare frottole dalla redazione di Will. Si tratta della testata fondata insieme ad Alessandro Tommasi, ex Airbnb. Tuttavia, le sue difese non sono servite a nulla, perché ha tirato in ballo casi di personaggi che ce l’hanno fatta nonostante avessero abbandonato gli studi.

Imen Jane ha tentato di difendersi ma lo ha fatto malamente

La Imen ha detto che ha avuto poco tempo per studiare nell’ultimo anno e mezzo. Però da alcune settimane ha deciso di riprendere gli studi. Ha dunque raccontato di aver seguito Expo e la conferenza stampa di Putin e di aver detto a Michelle Obama che era il suo mito. Però non ha detto scusa a nessuno per aver detto tante bugie ed essersi spacciata per economista.

Poi ha deciso di dimettersi da Will, confermando così quanto detto da Dagospia, affermato anche da Repubblica. La influencer ha detto che le mancano pochi esami per laurearsi e che sapeva che qualcuno lo avrebbe scoperto. Però non poteva fare altrimenti perché aveva poco tempo per studiare. Così il 16 maggio ha avvisato l’azienda, gli investitori e ha dato le dimissioni.

L’influencer si è dimessa dalla testata Will

Imen Jane ha detto che si è dimessa dalla testata Will perché non voleva che il suo sbaglio compromettesse tutto. Il suo intento adesso è quello di riuscire a laurearsi all’inizio del 2021. Ma chi è Imen Jane? Su Instagram è seguita da oltre 300 mila follower, sufficiente per ottenere la famosa spunta blu. Nella sua biografia social fino a poco tempo fa si leggeva anche che era un’economista che non sa risparmiare.

Si vantava anche di raccontare in 15 secondi l’economia politica. Dopo la scoperta di D’Agostino la bio è cambiata e non si trova più la scritta economista. C’è scritto solo che è fondatrice di Will Italia.