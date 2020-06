Giulia Brighi chi è la nuova compagna di Nicolas Vaporidis?

Nicolas Vaporidis ha una nuova fidanzata, si chiama Giulia Brighi e fa la PR, la giovane vive con l’attore romano di origini greche

La nuova fiamma di Nicolas Vaporidis è Giulia Brighi, e sembra che abbia fatto centro nel cuore dell’attore. Pare infatti che Cupido abbia scagliato di nuova la sua freccia nel cuore di Nicolas, magari potrebbe essere quella giusta. Attore di pellicole di successo come “Notte prima degli esami”, Vaporidis sembra si nuovamente innamorato.

A sostenerlo è “Giornalettismo”, che ha scoperto la relazione del giovane romano di origine greca con una bella ragazza di nome Giulia Brighi. Pare che sia la sua nuova fidanzata e che di professione faccia la PR. Non si sa molto della giovane, ma dal suo profilo Instagram si capisce perché ha conquistato Nicolas. La ragazza è meravigliosa, ha uno sguardo magnetico e un sorriso incantevole.

Giulia Brighi è una PR

Un altro dettaglio importantissimo è il suo fisico mozzafiato. Giulia è davvero una gran bellezza e si capisce perché Vaporidis non le abbia saputo resistere. Il giovane dopo il matrimonio finito con la speaker Giorgia Surina, sembra voglia fare sul serio con Giulia. I due sono stati insieme a Fregene per il fine settimana e sembrano molto affiatati.

La coppia si sarebbe conosciuta tramite amici in comune. Giulia e Nicolas convivono a Roma insieme e questo dimostra che fra loro ci sia qualcosa di più di una semplice relazione. Dal profilo Instagram di Giulia Brighi si possono notare anche le numerose foto geolocalizzate a Rimini. Si evince anche come la giovane sia appassionata di lettura.

La fidanzata di Nicolas ama leggere

Infatti, di recente ha pubblicato uno scatto della copertina de “La misura del tempo”, di Gianrico Carofiglio. Accanto ha postato una didascalia in cui esprime la sua passione per la lettura. Le parole intense scritte dimostrano come le piaccia davvero avere tra le mani un libro e le emozioni che le trasmette. Ha anche detto che leggere è rilassante e placa lo stress.

Come tutti sanno, Nicolas Vaporidis si è sposato nel 2012 a Mykonos con Giorgia Surina, ma il matrimonio è durato appena un anno. I motivi della rottura pare siano dovuti a differenze caratteriali profonde e incolmabili. Chissà se Giulia è la donna giusta per Nicolas? Qualche anno fa l’attore è stato avvistato con una bionda, però poi è tornato single.