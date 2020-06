Io e Te, Pierluigi Diago perde le staffe col suo ospite: “Se vuole condurre le lascio le chiavi del programma”

Io e Te in onda per tutta l’estate

Come tutti ben sanno Io e Te di Pierluigi Diaco da un paio di settimane ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. Il format di Rai Uno continuerà per tutta l’estate per poi a settembre cedere il post ad un format ed un conduttore che al momento non sappiamo. Un inizio di settimana particolarmente nervoso per il padrone di casa.

Infatti lo stesso ospite gli ha fatto perdere la pazienza ben due volte in pochissimi minuti. Infatti, una dona che ha parlato della sua vita sentimentale oltre a fargli censurare un argomento lo ha fatto sbottare davanti a tutti facendo calare il gelo in studio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Pierluigi Diaco sbotta contro una signora: il motivo

Lunedì pomeriggio 15 giugno 2020, durante la rubrica ‘Come nelle favole’ dedicata alle storie d’amore delle coppie in là con gli anni, si è verificato un momento di forte imbarazzo in studio. Per quale ragione? Mentre il padrone di casa Pierluigi Diaco stava introducendo la coppia, la donna in questione lo ha interrotto in modo brusco, correggendolo in questo modo: “Abbiamo due figli, non uno”.

A quel punto il giornalista che è noto per non mordersi la lingua ha replica seccato: “Signora se vuole condurre lei le lascio le chiavi della trasmissione…”. Ma non è finita qui, come anticipato prima il presentatore addirittura l’ha censurata per un discorso che secondo Diaco potrebbe mandare degli esempi errati.

Pierluigi Diaco censura la sua ospite

Andiamo con ordine, dopo che si è ricevuta un bel rimprovero in diretta da Pierluigi Diaco, la donna in questione ha detto di aver lavorato nel mondo dello spettacolo. Quindi, col suo secondo marito al fianco ha raccontato la sua storia d’amore parlando pure di una presunta visione. A quel punto, il padrone di casa di Io e Te l’ha bloccata immediatamente dicendole: “La censuro subito, io non voglio parlare di visioni su internet, perché possono inviare messaggi sbagliati, tanta gente è stata imbrogliata”.

Ovviamente il botta e risposta pungente e spigoloso tra il presentatore e la sua ospite non è di certo passato inosservato. Ad esempio su Twitter gli utenti hanno commentato criticando l’atteggiamento del giornalista considerato troppo snob.