Antonio Zequila grande assente alla reunion del GF, frecciatine social

Pochi giorni fa si è svolta la tanto attesa, dagli ex concorrenti, reunion del Grande Fratello VIP 4. Una rimpatriata che si è svolta nella splendida villa di Fabio Testi e a cui hanno partecipato in tanti. Vi erano, però, alcuni grandi assenti di cui, inevitabilmente, il web ha molto parlato dal momento che ognuno ha reagito a suo modo. Tra questi anche il bell’Antonio Zequila.

L’attore napoletano che, proprio ieri, era tornato alla ribalta del gossip per alcune dichiarazioni su Maria Elena Boschi, ha reagito con un po’ di stizza al mancato invito ed ha manifestato il suo pensiero durante un’intervista radiofonica. Pensiero a cui hanno risposto in men che non si dica due che, invece, alla reunion c’erano: Patrick e Andrea Montovoli. E così sono volate belle frecciatine social. Vediamole.

Antonio Zequila, le dichiarazioni in radio

Dopo non essere stato invitato, proprio come Antonella Elia, alla grande reunion del GF VIP 4, Antonio Zequila ha espresso i suoi pensieri al microfono di RTL 102.5. Un mancato invito da parte di Fabio Testi and company che, naturalmente, non è passato inosservato ed ha causato la reazione, seppur inizialmente pacata, di Zequila. L’uomo, in radio, ha però dichiarato “Non sono rimasto male, non mi interessa molto“.

Il suo intento era, quindi, quello di sminuire la situazione. Chi conosce Antonio Zequila sa, però, che in quel momento stava pensando l’esatto opposto. “Nella casa c’erano due fazioni” ha proseguito “loro si sono riuniti a Verona, noi ci riuniremo a Roma senza Romeo e Giulietta”. Il tono di Zequila è, ovviamente, molto ironico. È chiaro che se l’è presa, eccome!

Le provocazioni di Andrea e Patrick

Vista la maniera in cui Antonio Zequila ha reagito al mancato invito alla reunion, Patrick Ray Pugliese e Andrea Montovoli hanno deciso di punzecchiarlo ancora un po’ via Instagram. Lo hanno fatto, in particolare, con delle Storie sul social network. Andrea Montovoli scrive, taggando l’amico Patrick “Ma tu lo sapevi che, alla festa di Fabio, solo chi aveva sopra il 10% poteva essere invitato?”. Il riferimento è chiaro: Antonio Zequila ha ottenuto solo l’8% delle preferenze al televoto.

Anche le immagini esaltavano questo infausto risultato. Antonio Zequila ha preferito non rispondere. Ha salutato semplicemente Fabio Testi (unico amico tra quelli della reunion) e di Andrea Montovoli ha semplicemente detto “Ai ritirati non rispondo, chi si ritira dal gioco si risponde da solo”. Ricordiamo che Andrea Montovoli aveva deciso di ritirarsi.