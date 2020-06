Serena Enardu vuota il sacco su Pago “Le nostre ultime ore insieme”

Sono passate diverse settimane, ormai, dalla conferma della rottura definitiva tra Serena Enardu e Pago. I due ex fidanzati, in questo periodo, si sono lanciati accuse reciproche, si sono pesantemente attaccati sui social e non sono mancate nemmeno le frecciatine più o meno velate. Nelle ultime ore, però, la bella sarda ha deciso di vuotare completamente il sacco.

Per farlo ha scelto, come altre volte in passato, il magazine di Uomini e Donne a cui ha rilasciato una lunga intervista. Argomento principale, nemmeno a dirlo, la relazione con Pago e, soprattutto, quelle che sono state le ultime ore insieme e le modalità in cui questa storia d’amore si è conclusa per sempre. Vediamo cos’ha raccontato.

Serena Enardu, dal lockdown alla separazione

Serena Enardu e Pago, lo sappiamo bene, hanno trascorso l’intero periodo di quarantena insieme. Non sono mancate, in quei mesi, le comunicazioni social con i propri fans dove la coppia amava condividere i momenti più disparati della propria giornata. Un lockdown che pareva essere trascorso in maniera serena e che, mai, avrebbe fatto presagire quanto sarebbe avvenuto di lì a poco.

Subito dopo il termine delle restrizioni, infatti, Serena Enardu ha annunciato ufficialmente che la sua relazione con Pago si era interrotta per sempre. Una rottura insanabile di cui, agli inizi, non si conoscevano le motivazioni. Per i più, comunque, è parso chiaro che dietro ci fosse ancora il flirt che la Enardu aveva avuto con il tentatore (e poi corteggiatore di Giovanna Abate) Alessandro Graziani. Ed anche stavolta, effettivamente, il nome di Graziani è tornato prepotentemente in causa.

Le ultime ore insieme

“Quella notte” ha esordito Serena Enardu “è andato a dormire in taverna. Il mattino seguente mi ha chiesto di uscire da casa insieme a mio figlio perché non riusciva a fare tutte le valigie e andarsene via davanti a noi” ha proseguito. Secondo quanto rivelato dalla Enardu, prima di uscire, sarebbe entrata in bagno per una doccia e, una volta uscita, Pago le avrebbe detto di aver preso il suo telefono e letto i messaggi di Alessandro Graziani.

Serena Enardu ha ribadito ancora una volta la sua buona fede ricordando di aver già raccontato tutto a Pago. “La conoscenza più approfondita era avvenuta quando ci eravamo già lasciati, Pago ha frainteso qualcosa“ ha detto la Enardu. La sua convinzione, comunque, è sempre quella che il cantante avesse letto già molto tempo prima i messaggi in questione.