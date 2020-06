Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono tornati insieme? Gli indizi social (Foto)

Quella tra Francesca Tocca e Valentin Dumitru è stata una storia d’amore e di passione che ha fatto molto discutere. La relazione, nata alla fine del 2019 all’interno di Amici, ha portato alla rottura definitiva del matrimonio tra la Tocca e Raimondo Todaro e sembrava essere, ad un certo punto, archiviata. Nelle ultime ore, però, sono trapelati alcuni indizi social che fanno intuire che, forse, così non è.

Tra Valentin Dumitru e Francesca Tocca, quindi, potrebbe esserci stato un riavvicinamento molto importante. Sono in molti, sul web, a sostenere che tra i due ballerini sia riscoppiata la passione. Il tutto nasce da alcune “soffiate” ai giornali e di alcune foto trapelate in rete che hanno fatto intuire come Dumitru e la Tocca fossero insieme. Di cosa stiamo parlando? Vediamo.

Indizi social tutto pepe

Che Valentin Dumitru e Francesca Tocca siano tornati insieme lo svelano alcuni indizi trapelati sui social e, in generale, sul web. Si tratta, in particolare, di alcune foto e di una sorta di soffiata/messaggio in cui veniva rivelato che i due ballerini erano stati avvistati insieme a Sestri Levante. Il messaggio reciterebbe “Ieri nella mia città, Sestri Levante, in provincia di Genova, in pizzeria c’erano Francesca Tocca e Valentin Dumitru che mangiavano insieme”.

Il testo prosegue “Sembravano intimi, penso siano tornati insieme. Lui è già da un mesetto che è nelle mie zone e Francesca l’ha raggiunto pochi giorni fa”. Una testimonianza oculare, quindi, che ha segnalato la presenza del ballerino rumeno a Sestri Levante da oltre un mese. Francesca Tocca sarebbe invece arrivata da alcuni giorni e i due si sarebbero ricongiunti, dimostrando un grande affiatamento anche in pubblico.

Francesca Tocca e Valentin Dimitru, gli indizi social

Che Francesca Tocca e Valentin Dumitru facciano di nuovo coppia fissa lo dimostrerebbero anche alcune Storie pubblicate dal ballerino su Instagram. Il ragazzo ha postato la foto della sua mano nella mano di una ragazza di cui, però, non ha svelato palesemente l’identità. I fans più attenti, però, non si sono fatti sfuggire un particolare.

Anche Francesca Tocca aveva postato una foto in cui la si vedeva su un lettino da spiaggia mentre prendeva il sole. Un lettino riconoscibile dato che a righe gialle e verdi. Ebbene, i dettagli dello stesso lettino sembrano essere quelli della sdraio dove si trova la “misteriosa” compagna di Valentin. Per i fans non è una coincidenza. Si attendono molto presto interessanti novità in merito.