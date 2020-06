Bianca Guaccero imbarazzata, salta fuori un retroscena: “Gigi D’Alessio ti ha dedicato…”

La rivelazione di Jonathan Kashanian su Bianca Guaccero

L’appuntamento di Detto Fatto di lunedì 15 giugno 2020 è durato qualche minuto più del solito, di conseguenza Jonathan Kashanian ha stilato ben due sue classifiche. La prima interamente donata al grande Alberto Sordi che recentemente avrebbe compiuto cento anni e le donne della sua vita. Mentre nella seconda l’ex gieffino ha messo insieme dieci personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo.

Nelle ultime due posizioni c’erano rispettivamente Sophia Loren e all’ultimo posto Gigi D’Alessio alla quale quest’ultimo ha dedicato un brano alla grande attrice napoletana. Ad un tratto, però, l’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato uno scoop clamoroso che riguarda la padrona di casa del programma di Rai Due: “Gigi D’Alessio non ha dedicato una canzone solo a Donna Sophia, ma anche a Donna Bianca Guaccero“.

Gigi D’Alessio ha dedicato una canzone alla Guaccero, lei smentisce

Nella prima puntata settimanale di Detto Fatto, l’ex gieffino Jonathan Kashanian e la conduttrice Bianca Giuaccero, durante la solita SuperClassifica Jon i due hanno messo su un divertente siparietto. Infatti, mentre in studio si parlava di particolari dediche ha personaggi noti, l’ex collaboratore di Silvia Toffanin ironizzando sulla collega ha detto che Gigi D’Alessio ha dedicato la strofa di un suo famoso brano appunto alla professionista pugliese che aveva al suo fianco.

Ovviamente l’informazione data dal ragazzo è stata seccamente smentita da parte della diretta interessata che replicato così: “Ma non è vero. Guarda ti sbagli non ha mai dedicato niente Gigi D’Alessio a me”.

Siparietto divertente a Detto Fatto

A quel punto, per dimostrere al pubblico di Rai Due che stava dicendo la verità, a Detto Fatto Jonathan Kashanian ha fatto ascoltare la canzone che Gigi D’Alessio avrebbe dedicato a Bianca Guaccero. In studio si è sentita la seguente frase: “Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più”.

In pratica si tratta di una strofa estrapolata dal famoso brano ‘Non dirgli mai’. Dopo averla ascoltata, la padrona di casa è scoppiata a ridere insieme all’ex gieffino. “Gigi tu hai dedicato un pezzo a Bianca e non a me? Sono molto geloso. Adesso ti chiamo in diretta”, ha detto quest’ultimo. Un momento molto simpatico che è piaciuto al pubblico da casa e quello del web.