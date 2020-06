“Rischiava l’epatice C, finalmente lo ha tolto”: Al Bano, la sorpresa della figlia Jasmine Carrisi

Al Bano e la confessione sulla figlia Jasmine

La Fase 3 entra nel vivo, infatti da lunedì 15 giugno 2020 il Governo ha dato la possibilità a teatri e cinema di aprire i battenti. Ovviamente il tutto con le dovute precauzioni e con un numero limitato di spettatori. Inoltre si ha la possibilità di assistere a degli spettacoli musicali come quello di Gianni Morandi nella sua Bologna e Al Bano a Taranto.

Per l’occasione il Maestro Carrisi è stato ospite a La vita in diretta mostrando tutta la sua felicità ed emozione perché avrà la possibilità di salire sul palcoscenico dopo oltre tre mesi. Poi i conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano gli hanno chiesto come ha trascorso tutto il periodo del lockdown.

A quel punto il cantautore ha svelato un retroscena che riguarda sua figlia Jasmine che ha appena debuttato col singolo ‘Ego’: “Questo lo devo dire: aveva questo piercing all’ombelico, io le dicevo sempre di toglierlo, ché rischiava l’epatite C. Oggi mi è passata vicino, le ho alzato la maglietta e mi sono accorto che lo aveva tolto. Uno dei più bei regali che tu mi abbia fatto”.

L’aspetto positivo della pandemia da Coronavirus

In questi anni Al Bano è rimasto molto tempo lontano da Cellino San Marco e dalla sua famiglia per via dei concerti realizzati in tutto il mondo. Di conseguenza la quarantena per il Covid-19, nonostante le cose negative che ha portato ha dato la possibilità al Maestro Carrisi di trascorrere più tempo coi figli e la compagna Loredana Lecciso.

E’ stato lo stesso cantautore in collegamento dalla sua tenuta a dirlo a Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Parlando con loro, l’ex di Romina Power ha confessato: “Sono stato per la prima volta in vita mia quotidianamente tre mesi di seguito con la mia famiglia”.

Il Maestro Carrisi torna a cantare

Nelle ultime settimane Al Bano è al centro delle polemiche a causa di alcune dichiarazioni fatte sulla sua pensione da 1470 euro. Per fortuna a La vita in diretta non si è parlato di questo e la sua intervista è andata avanti senza tensioni e intoppi. Il cantautore di Cellino San Marco era in collegamento da Taranto, dove tra qualche giorno si esibirà sul palco dopo oltre tre mesi di inattività.

Il Maestro Carrisi si esibirà solo per 200 fortunati e un’orchestra composta da 70 musicisti. Un pubblico speciale visto che gran parte di esso è composto da dottori, infermieri e personale medico che adotteranno la distanza fisica ma senza l’utilizzo della mascherina protettiva.