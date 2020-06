Doccia fredda per Adriana Volpe, stangata sulla conduzione a TV8: “Non ha chanche…”

Lettrice perplessa sul nuovo programma di Adriana Volpe

La vita di Adriana Volpe è cambiata nell’arco di pochi mesi. Dopo il sofferto addio alla Rai la professionista ha accettato l’invito di Alfonso Signorini a partecipare al Grane Fratello Vip 4. Un’esperienza non vissuto fino alla fine a causa di un grave lutto familiare dovuto al Coronavirus. Ora, invece, la donna è pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma tutto suo.

Infatti, da lunedì 29 giugno 2020 tutte le mattine dalle 10 alle 14 condurrà Ogni Mattina al fianco del giornalista Alessio Viola. La neo coppia, però, non dovrà scontrarsi contro Italia Sì, giorno per giorno di Marco Liorni, bensì con il nuovo format di Beppe Convertini e Anna Falchi dal titolo C’è Tempo. L’ex gieffina riuscirà a mettere in difficoltà l’azienda che l’ha fatta lavorare per vent’anni?

Una lettrice del magazine Nuovo ha scritto alla rubrica curata da Maurizio Costanzo mostrando tali perplessità: : “Il successo si misura dagli ascolti e credo che l’ex volto di Rai2 non abbia chance contro i colossi Rai e Mediaset…”. A quel punto il marito della De Filippi ha replicato così: “Vuole bruciare il suo ritorno in tv in questo modo temerario?”.

La risposta di Maurizio Costanzo

Dopo aver letto l’email della lettrice spezzina, Maurizio Costanzo sempre sulla sua rubrica su Nuovo ha risposto a colei che ha mostrato alcune sue perplessità sul ritorno alla conduzione da parte di Adriana Volpe. Il giornalista romano sull’avvio di Ogni Mattina su Tv8 ha detto: “Al momento credo che per la conduttrice questa nuova esperienza sia più una partita con se stessa che con i concorrenti delle altre reti…”.

Subito dopo l’81enne ha asserito che crede fortemente alle potenzialità dell’ex gieffina, quindi potrebbe dare del filo da torcere sia al nuovo programma di Rai Uno che Mattino 5, sempre se il format di Francesco Vecchi continuerà anche a luglio.

Maurzio Costanzo e i complimenti ad Adriana Volpe

Nella sua rubrica su Nuovo, Maurizio Costanzo ha speso delle parole al miele per la collega Adriana Volpe. Quest’ultima dopo il successo maturato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 è pronta a conquistare un nuovo pubblico.

A tal proposito il conduttore capitolino ha detto che adesso lei ha l’occasione di ritrovare uno spazio importante in televisione e di continuare il dialogo che aveva instaurato al GF Vip con chi ha imparato ad apprezzare di lei non solo il lato pubblico, ma anche quello di donna, madre e amica spontanea e riflessiva. In conclusione il consorte di Maria De Filippi ha dato un grosso in bocca al lupo alla Volpe.