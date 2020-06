Francesco Totti prende per i fondelli Ilary Blasi: una posa particolare [FOTO]

Ilary Blasi e Francesco Totti protagonisti dell’inizio estate 2020

Dopo l’avvio della Fase 3 e di conseguenza l’apertura delle frontiere, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno deciso di raggiungere dei cari amici a Montecarlo. E proprio la conduttrice Mediaset si è resa protagonista di questi primi scorci d’estate 2020 indossando un bikini super sexy e un nuovo tipo d’occhiali da sole.

Di recente la professionista ha condiviso uno scatto su Instagram e subito dopo è arrivato il commento molto divertente da parte dell’ex attaccante della Roma. Parole che in pochissimo tempo hanno fatto il giro del web rendendo il contenuto virale. Ma di cosa si tratta e soprattutto cosa ha scritto Er Pupone? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto tra i due coniugi.

L’ex Capitano della Roma ironizza sulla foto della moglie

Nella foto in questione la bella Ilary Blasi si è fatta un selfie di fronte ad uno specchio mentre si trovava in bagno. Ma quello che è saltato all’occhio dei follower più attenti è stata la posa molto particolare messa in atto dall’ex conduttrice del Grande Fratello Vip e de Le Iene Show. In pratica quest’ultima si è fatta vedere con una gamba alzata e posizionata all’interno del lavandino.

L’iniziativa della donna ha scatenato la reazione del marito Francesco Totti che ha commentato l’immagine con una frase epica che con molta probabilità diventerà una meme pronta a diventare virale sui vari social network. “Vai con lo stretching!”, ha scritto l’ex calciatore giallorosso. L’ennesima dimostrazione che il loro rapporto non è fatto non dolo d’amore ma anche di risate e sano divertimento. (Continua dopo il post)

Ilary Blasi in bikini a Montecarlo

Dopo aver perso la scarpetta per le vie di Montecarlo come l’intramontabile Cenerentola, Ilary Blasi ha regalato ai suoi seguaci di Instagram un altro divertente siparietto. La dolce metà dell’ex attaccante della Roma Francesco Totti, in vacanza per qualche giorno con un gruppo di amici, si è fatta vedere in bikini con le gambe accavallate mentre sorseggia un cocktail, forse analcolico.

Il costume della conduttrice Mediaset è composto da un due pezzi azzurro-verde, occhiali da sole e aria sensuale. In poche parole la professionista laziale è riuscita a conquistare il popolo del web con il suo fisico mozzafiato nonostante tre gravidanze alle spalle.