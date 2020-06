Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari: il loro amore scalfito da una brutta notizia

Tina Cipollari e l’amore per Vincenzo Ferrara

Nelle ultime ore Tina Cipollari ha condiviso uno scatto su Instagram in cui appare in ottima forma. A quanto pare la dieta iniziata qualche mese fa ha portato i suoi frutti. La scorsa settimana il dating show Uomini e Donne è andato in pausa estiva, di conseguenza la storica opinionista ha più tempo per stare al fianco del compagno Vincenzo Ferrara. Dopo un matrimonio durante all’incirca 15 con Kikò Nalli, la vamp frusinate ha ritrovato l’amore nell’imprenditore culinario fiorentino.

I due si sono conosciuti un paio d’anni fa e al momento vivono la loro relazione a distanza, lei a Roma e lui nel capoluogo toscano dove ha un ristorante. A rendere nota la loro storia è stata la stessa collega di Gianni Sperti attraverso delle foto condivise su IG. Essendo in due città differenti il tempo trascorso insieme è pochissimo, per tale ragione settimane fa si parlava di una possibile crisi.

Nozze rinviate per l’emergenza Covid-19

Prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus, siti e riviste di pettegolezzi parlavano di una presunta crisi tra Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara. Un periodo di difficoltà e addirittura una rottura dovuta alla lontananza. Indiscrezione che era stata prontamente smentita da ambe le parti. Anzi in quell’occasione i diretti interessati dissero che il loro amore era saldo che prima dell’estate dovevano convolare a nozze.

E a proposito di matrimonio, l’nica cosa negativa in questa vicenda è l’annullamento della cerimonia. Infatti, proprio in questo periodo la storica opinionista di Uomini e Donne e il ristoratore toscano dovevano pronunciare il si, ma causa emergenza Covid-19 è saltato tutto. Ovviamente avverrà in seguito, appena la situazione tornerà alla normalità.

Cosa farà Tina Cipollari dopo il matrimonio?

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara sembrano intenzionati a vivere insieme, di conseguenza c’è da capire se la donna si trasferirà definitivamente a Firenze oppure vivranno a Roma. Lei nella Capitale lavora come opinionista a Uomini e Donne, quindi le possibilità sono due.

Lasciare il dating show di Maria De Filippi oppure fare la pendolare quando ci sono le registrazioni. Il provvisorio annullamento delle nozze non è dovuto a nessuna crisi sentimentale ma solo per la pandemia da Coronavirus in atto. Non sono gli unici che non si sono potuti sposare, in Italia migliaia di coppie hanno dovuto rinviare per la stessa ragione.