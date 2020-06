Barbara D’Urso lascia Domenica Live? L’inedito retroscena di Mediaset: “Guerra sui 70 minuti”

In queste ore, Giuseppe Candela ha scritto un articolo per la rubrica a Lume di Candela su Dagospia in cui ha svelato alcuni inediti retroscena che riguardano Mediaset. Nello specifico pare che Barbara D’Urso possa lasciare Domenica Live.

A sostituirla ci sarebbe Alfonso Signorini. Il giornalista ha sollevato alcune questioni inaspettate che comprometterebbero la figura della presentatrice anche in un altro programma televisivo. Vediamo tutti i dettagli.

Gli spifferi su Domenica Live e Alfonso Signorini

La carriera di Barbara D’Urso potrebbe subire una bella battuta d’arresto a partire da settembre, dato che la donna potrebbe lasciare le redini di Domenica Live. Spifferi interni a Mediaset parlano di una guerra continua per i 70 minuti della domenica. In particolar modo, pare che Mauro Crippa, direttore generale dell’Informazione, stia pensando di dividere il programma in due blocchi distinti. Il primo, quello dedicato all’intrattenimento, potrebbe passare nelle mani di Signorini. Il secondo, invece, su cui il direttore non si è molto espresso, potrebbe restare alla D’Urso.

Ad ogni modo, questo non è l’unico retroscena emerso in queste ore in merito a quanto sta accadendo dietro le quinte della rete del Biscione. Lady Cologno, infatti, avrebbe dovuto condurre anche l’edizione NIP del Grande Fratello. A causa del COVID-19, però, tutta la programmazione è stata cambiata ed è slittata. A partire dal prossimo autunno, infatti, ci dovrebbe essere direttamente la versione VIP.

Barbara D’Urso e il GF NIP

In merito a quella tradizionale, quindi, ci sono delle forti incertezze. La sua messa in onda pare dipenda dal successo che Alfonso riuscirà a regalare alla conduzione del programma con i personaggi famosi. Se essa riuscirà a rispettare gli obiettivi di rete, allora potrebbe avvenire anche la messa in onda dell’altra variante. A condurla, però, dovrebbe essere sempre il giornalista.

La conduttrice, nel frattempo, non si è ancora espressa. Sui social sta continuando a tessere le sue lodi per i successi ottenuto, ancora una volta, da Live non è la D’Urso, trasmissione che, invece, resta solida nelle sue mani. La puntata di domenica scorsa, infatti, sarebbe riuscita a soddisfare ampiamente gli obiettivi prefissate, anche se molti spettatori continuano ad accusare la donna di pubblicare dei dati non completamente veritieri. Il suo talk, infatti, pare sia stato definito quello più seguito della serata, battendo di conseguenza anche quello di Giletti su La7.