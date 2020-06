DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni giovedì 18 giugno 2020: Sanem la combina grossa

Settima puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la serie turca che è iniziata lo scorso 10 giugno dopo la chiusura per pausa estiva del dating show Uomini e Donne. I protagonisti della soap opera sono Can Yaman e Demet Ozdemir.

Cosa accadrà nel settimo appuntamento che andrà in onda giovedì 18 giugno 2020 alle 14:45 su Canale 5? A quanto pare Sanem si renderà protagonista di un piccolo contrattempo in piscina, poi partirà con Can per convincere una famosa modella internazionale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ci svelano le anticipazioni.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Sanem cade in piscina

Le anticipazioni della quarta puntata settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 17 giugno 2020, rivelano che Sanem la combinerà grossa. Infatti, durante una festa aziendale organizzata a casa dei fratelli Can ed Emre, la ragazza cadrà accidentalmente in piscina dando il via a una serie di divertenti momenti insieme all’affascinante fotografo.

Intanto il perfido Emre continuerà a raggirare l’ingenua dipendente per bloccare la nuova produzione del consanguineo. Successivamente, quando i genitori della giovane protagonista decideranno di mettere in vendita la loro boutique, verranno a conoscenza che il debito è stato stato saldato dalla figlia. Quale sarà la loro reazione? Chiederanno delle valide spiegazioni alla diretta interessata?

Sanem e Can uniscono le forze per convincere Arzu Tas a cambiare idea

Gli spoiler dell’appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda giovedì 18 giugno 2020, svelano anche che nel frattempo continueranno i piani diabolici tra Emre e la sua ex Aylin. Infatti, agli occhi di tutti i due sono ufficialmente lasciati ma in realtà si vedono di nascosto. Invece Can proverà in tutti i modi a recuperare la collaborazione con la famosa top model internazionale Arzu Tas.

Per farlo però, il fotografo dovrà partire insieme alla dipendente Sanem per incontrare la modella e convincerla a cambiare idea sulla sua azienda. Ci riusciranno? Non rimane che vedere la nuova puntata della soap pera turca prevista per venerdì 19 giugno sempre alle 14:45 su Canale 5. Per chi non lo sapesse la serie in Turchia è conosciuta col titolo originale di Erkenci Kuş. Lo sceneggiato acquistato da Mediaset è andato in onda per la prima volta sull’emittente turca Star TV dal 26 giugno 2018 al 6 agosto 2019.