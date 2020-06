Loredana Lecciso e Giulia De Lellis si contendono il Grande Fratello Vip 5: il retroscena

Loredana Lecciso al GF Vip 5 come opinionista? Il rumor

Nonostante mancano tre mesi al possibile avvio del Grande Fratello Vip 5, da settimane continuano a circolare dei rumors sui concorrenti e la squadra di opinionisti. La cosa certa è che il reality show verrà affidato per il secondo anno consecutivo ad Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sul web si è diffusa la notizia che Loredana Lecciso potrebbe prendere il posto dell’uscente Wanda Nara che non ha brillato nella quarta edizione.

L’indiscrezione è stata data da un programma su RTL 102.5 condotta da Francesco Fredella, giornalista molto vicino a Mediaset. A quanto pare la compagna di Al Bano sarebbe stata contattata dalla produzione (Endemol Shine Italy) e la diretta interessata sta valutando la proposta. E se l’anno scorso si vociferava per una sua possibile partecipazione come concorrente, ora pare che l’ex soubrette sia in pole position per un ruolo totalmente differente.

Loredana Lecciso si contende il posto d’opinionista con Giulia De Lellis?

Prima che il giornalista Francesco Fredella facesse il nome di Loredana Lecciso, sul web si era parlato di un’altra influencer candidata a sostituire l’uscente Wanda Nara. Stiamo parlando di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da poco è ritornata insieme al suo storico fidanzato Andre Damante.

Un’indiscrezione clamoroso visto i precedenti tra la ragazza laziale e Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5. Ricordiamo, infatti, che durante la messa in onda della seconda edizione, lui che era opinionista e lei concorrente hanno avuto degli accesi battibecchi durante la diretta. Per caso le divergenze tra i due si sono appianate? Nel frattempo possiamo dare per certa la partecipazione di Pupo come opinionista.

Grande Fratello Vip 5: i possibili primi concorrenti

Sul web non circolano rumors solo sugli opinionisti. Da giorni girano voci sui possibili concorrenti che faranno parte del Grande Fratello Vip 5 che dovrebbe andare in onda da settembre su Canale 5. Al momento sono dati per certe le presenze della soubrette calabrese Elisabetta Gregoraci, facendo imbestialire il suo ex Flavio Briatore.

Mentre nelle ultime ore si è aggiunto anche il nome di Flavia Vento, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e opinionista di Barbara D’Urso. Ricordiamo che sono solo delle indiscrezioni, di conseguenza aspettiamo le conferme o smentite da ambo le parti.