Clizia e Paolo separati, sul web scoppia la polemica e l’Incorvaia sbotta: “Domande pesanti” (FOTO)

Clizia e Paolo sono finiti nuovamente nel mirino dei gossip da quando si sono separati. I due, infatti, a causa di alcuni impegni, sono stati costretti ad interrompere la loro “luna di miele”. Questa situazione, però, sta generando parecchie polemiche sul web.

Molti utenti, infatti, non riescono a non fare delle domande ai diretti interessati per capire cosa sia successo davvero tra loro. All’ennesima richiesta di spiegazione, però, l’Incorvaia ha sbottato ed ha fatto chiarezza.

Il web accusa Clizia e Paolo per essersi separati

Dopo un po’ di giorni trascorsi insieme, Clizia e Paolo si sono separati a causa di alcuni impegni. Il fatto che i due abbiano smesso di apparire sui social insieme da un po’ di tempo, però, sta facendo sorgere dei sospetti. Diversi utenti stanno mettendo in discussione il loro rapporto gridando, subito. alla crisi di coppia. Le continue insistenze dei fan, però, hanno spinto l’Incorvaia a lasciarsi andare ad un pesante sfogo sui social. Durante una cena fuori, infatti, la donna ha deciso di toccare la questione.

L’ex gieffina ha esordito dicendo che l’unico cordone ombelicale che ha avuto nella vita è stato quello che l’ha collegata a sua figlia. Per quanto riguarda il resto delle persone, invece, ognuno è assolutamente libero di vivere la propria vita senza essere vincolati all’altro. Pertanto, se lei e Ciavarro non sono sempre insieme questo non pregiudica minimamente il loro rapporto o il loro amore.

Lo sfogo dell’Incorvaia

Ognuno ha degli impegni da portare a termine e una vita da vivere. La lontananza non scalfisce minimamente il sentimento esistente tra due persone. Con queste parole, quindi, Clizia ha voluto mettere a tacere chi ha marciato sul fatto che lei e Paolo si siano separati per un po’ di tempo. Inoltre, la donna ha anche ammesso di essere stanca di ricevere sempre domande inopportune e pesanti sulla questione.

Diciamo che la coppia è spesso finita nel mirino dei gossip a causa di scelte sbagliate fatte nel corso di questi mesi. Decisamente eclatante è stata, ad esempio, la gaffe fatta a Live non è la D’Urso in cui i due hanno finto il loro primo incontro. Altro sfondone riguarda la querelle con la redazione di Temptation Island. Ad ogni modo, se la donna si è sfogata, Ciavarro è stato molto reticente sulla vicenda, sta di fatto che non ha affatto interagito con i fan.