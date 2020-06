Anna Tatangelo, dopo l’addio a Gigi D’Alessio sta con un altro musicista: il rumor [FOTO e VIDEO]

La storia d’amore naufragata tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio

Ormai è risaputo che dopo oltre 15 anni d’amore, lo scorso febbraio Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti definitivamente addio. Una storia d’amore che sembra essere naufragata per sempre. I due artisti avevano avuto una precedente crisi nel 2017, dopo un anno di separazione erano tornati insieme soprattutto per il bene del figlio Andrea di dieci anni. Dopo la reunion la cantante di Sora gli aveva pure dedicato la canzone ‘Le nostre anime di notte’, portata sul prestigioso palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo nel 2019.

Mentre prima dello scoppio della pandemia da Covid-19 è arrivato l’annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati attraverso una Storia di IG in comune. Nel frattempo però, sul web si è iniziato a mormorare che la professionista frusinate abbia già un’altra relazione sentimentale. Verità o solo indiscrezione priva di fondamenta? (Continua dopo il video)

La cantante di Sora sta insieme al suo chitarrista?

Nelle ultime settimane, nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, la bella Anna Tatangelo ha lavorato sodo in vista della pubblicazione del suo nuovo progetto discografico. Nel frattempo dopo l’addio a Gigi D’Alessio, le cui ragioni sono ancore sconosciute, sembra che la cantante di Sora stia attraversando un periodo di grande serenità al fianco del batterista Daniele Petricca, da anni componente della sua band.

Il musicista, che l’accompagna sempre in tournée in giro per la Penisola, è anch’esso di Sora, lo stesso comune del frusinate di cui è originaria la madre di Andre D’Alessio. Il professionista è un 45enne e con la Tatangelo condivide la stessa passione per la musica. (Continua dopo il post)

Anna Tatangelo ha già dimenticato Gigi D’Alessio?

Ad esempio, negli ultimi giorni l’affascinante Anna Tatangelo ha condiviso una clip sul suo seguitissimo profilo Instagram nella quale appare mentre canta accompagnata appunto dal musicista Daniele Petricca. In pratica, tra una prova e un giro di chitarra, sembra proprio che tra i due ci sia qualcosa che va oltre il rapporto professionale.

Ma sarà davvero così o la fantasia dei follower è andata oltre? Al momento, l’ex compagna di Gigi D’Alessio non ha confermato né smentito il rumor ma sicuramente non tarderà a dare delle informazioni dettagliate su quello che sta accadendo alla sua vita sentimentale dopo l’addio al collega napoletano. Ecco un’altra foto insieme a Petricca: