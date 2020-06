Fedez e Chiara Ferragni prenotano in un ristorante e non si presentano: staff inferocito

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera

Nelle ultime ore i Ferragnez, ovvero la fashion blogger cremonese Chiara Ferragni e il rapper milanese Fedez sono finite al centro delle polemiche. Per quale ragione? Pare che la coppia italiana più seguita su Instagram (quasi 30 milioni di follower in due) abbiano commesso una clamorosa gaffe ai danni di un ristoratore di Riomaggiore.

Pare, usiamo il condizionale perché non sappiamo per certo se le informazioni date siano veritiere, che la coppia ha prenotato un tavolo, ma poi non si è presentata. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Il gesto imperdonabile dei Ferragnez

Il ristorante finito sotto la lente d’ingrandimento si trova nella zona Cinque Terre, in Liguria. Sembra proprio che il proprietario del locale di Riomaggiore è infuriato nero con l’influencer Chiara Ferragni e il rapper Fedez. Il motivo? Pare che la coppia ha prenotato un tavolo, ma una volta davanti al ristorante ha deciso di non entrare.

Stando alla testimonianza di alcuni presenti, la decisione presa dai Ferragnez sia dipesa da un gruppo di fan che si trovavano in prossimità dell’ingresso e che li aspettavano probabilmente per fare qualche selfie insieme o magari ricevere un loro autografo. Il titolare dell’esercizio, però, non ha digerito per niente l’iniziativa della coppia e per tale ragione ha diffuso la notizia sui vari canali social facendo diventare l’accaduto un caso.

Le spiegazioni del proprietario del ristorante ligure

Raggiunto da un giornalista de IlGiornale.it, il proprietario del ristorante di Riomaggiore ha confessato di esserci rimasto molto male. Le ragioni le ha date lui stesso dicendo che in un periodo così delicato causa Coronavirus, cui la ristorazione sta facendo molto fatica a ripartire per via delle regole ferree da rispettare, un’iniziativa come quella fatta da Chiara Ferragni e Fedez è intollerabile.

Il titolare del locale ha anche precisato che non è una questione di denaro, ma solo di rispetto nei confronti dei lavoratori continuare che sono tornati a fare la propria mansione dopo un lungo stop. Come era prevedibile, visto i soggetti coinvolti, la storia è diventata virale dicendo il giro del web e i vari canali social e ovviamente gli abitanti del posto si sono indignati per il comportamento dei Ferragnez. Arriveranno le scuse da parte dei diretti interessati?