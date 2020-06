Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, niente vacanze insieme, lui chiarisce tutto e poi la pioggia d’insulti: “Che paura” (FOTO)

La coppia più discussa del momento è, sicuramente, quella formata da Nicola Vivarelli e Gemma Galgani. Nelle ore precedenti, l’agente del ragazzo aveva dichiarato che i due avrebbero trascorso le vacanze insieme. Il giovane, però, ci ha tenuto a fare chiarezza.

In un intervista rilasciata a Fanpage, Sirius ha spiegato come stanno realmente le cose. Intanto, però, sul web si sta sviluppando un’altra polemica a seguito della pubblicazione di alcuni video di Nicola su Insatgram. Vediamo cosa è successo.

Nicola e le vacanze con Gemma Galgani

Nicola Vivarelli e Gemma Galgani avrebbero dovuto trascorrere le vacanze estive insieme. La verità, però, sembra non essere questa. Sirius, infatti, ci ha tenuto a precisare che il suo agente ha travisato le sue parole traendo delle conclusioni affrettate. Per il momento, non c’è nessun albergo prenotato e nessuna meta scelta. Non è affatto detto, quindi, che i due trascorreranno le vacanze estive insieme. Ad ogni modo, il ragazzo ha voluto precisare di avere dei progetti molto interessanti con la Galgani.

Dopo gli incontri a Roma, durante i quali sembrerebbe scattato anche qualche bacio con la mascherina, i due starebbero pensando di conoscersi ancora più a fondo. Inoltre, al di là dei progetti della coppia, sul web si è scatenata una polemica finalizzata a mettere in cattivissima luce il buon Sirius. Il fatto che un ragazzo così giovane abbia deciso di corteggiare una donna di circa 45 anni più grande ha sempre generato molto sgomento. A seguito della pubblicazione di alcuni video, però, la situazione sembra più delineata.

Vivarelli gravemente offeso

In questi giorni, infatti, Nicola Vivarelli ha pubblicato delle Insatgram Stories in cui è senza la sua dama Gemma Galgani. In tali clip, il giovane si è mostrato senza filtri e facendo uno zoom abbastanza evidente sul suo volto. Ebbene, dopo aver pubblicato queste clip, gli utenti del web hanno avuto modo di notare alcuni dettagli e difetti estetici del protagonista. Nello specifico, l’influencer Deianira Marzano ha detto di provare una certa paura nel vedere il giovane in modo così’ ravvicinato.

A generare molto sgomento sono stati i denti di Nicola, i quali appaiono molto piccoli, estremamente distanziati e anche parecchio ingialliti. Questo dettaglio, dunque, sembrerebbe giustificare il corteggiamento dato che, dalle clip trapelate, i due sembrano quasi coetanei. Naturalmente quella di Deianira è stata una provocazione che, tuttavia, è stata molto condivisa dai fan.