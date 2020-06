Chi l’ha visto, anticipazioni 17 giugno: il caso Guerrina Piscaglia

Come di consueto, anche questo mercoledì sera è previsto un nuovo appuntamento con il programma rai Chi l’ha visto?. Da 30 anni, lo show basato sulla cronaca nera si concentra sui vari casi di scomparsa in Italia e all’estero.

Nel corso di questi decenni, conduttrici quali Donatella Raffai, Daniela Poggi e Federica Sciarelli hanno trattato innumerevoli vicende, talvolta molto inquietanti, tra cui i casi di Emanuela Orlandi, Elisa Claps e Cristina Golinucci. Come leggiamo da Velvet Gossip, Federica Sciarelli questa sera tornerà su un caso risalente a maggio 2014: quello di Guerrina Piscaglia. Verranno forniti, inoltre, opportuni aggiornamenti sul caso riguardante la piccola Maddie McCann.

Chi l’ha visto?: Il caso Madeleine McCann

Nella nuova puntata di Chi l’ha visto? Federica Sciarelli tornerà a parlare del caso di scomparsa della piccola Madeleine McCann. In studio verranno analizzati gli ultimi sviluppi riguardanti le indagini sulla bambina inglese scomparsa da Praia da Luz (Portogallo) nel 2007. Il giorno del rapimento, Maddie si trovava in vacanza assieme alla sua famiglia. Dopo 13 anni spunta un nome, Chrstian Brueckner, 43enne di nazionalità tedesca, sospettato di aver portato via la piccola dall’affetto dei suoi cari.

Il caso Guerrina Piscaglia

La puntata di Chi l’ha visto? in onda stasera si occuperà anche della scomparsa di Guerrina Piscaglia. Sembra che ultimamente fosse giunta un’importante svolta nel caso, dopo il ritrovamento di alcune ossa in una grotta vicino Badia Tebalda (Arezzo) a poca distanza dal luogo di scomparsa della donna (avvenuta il 1 maggio 2014) la frazione di Ca’ Raffaello, dove Guerrina abitava assieme alla sua famiglia.

I precitati resti sono stati scoperti da un gruppo di escursionisti presso la grotta della Tabussa. Si erano, dunque, riaccesi i riflettori sul caso di Guerrina. Un alone di mistero aleggia ancora sulla sorte della donna, della quale non si hanno più notizie da più di 6 anni. Padre Graziano Alabi è stato accusato di omicidio e distruzione di cadavere.

Il prelato di origine congolese sta scontando 27 anni di reclusione. Dopo le opportune analisi, tuttavia, i ris hanno fatto sapere che si tratterebbero di ossa di animali. Nonostante il caso di Guerrina Piscaglia risulti ancora irrisolto attualmente, Chi l’ha visto? darà tutti gli aggiornamenti sulla vicenda.

Chi prenderà il posto di Federica Sciarelli

Dopo 16 anni di conduzione, Federica Sciarelli potrebbe lasciare Chi l’ha visto?. Questi gli aggiornamenti da parte di TvBlog, che fa comprendere come la conduttrice dovrebbe comunque rimanere su Rai3, occupandosi di un’altra tematica, probabilmente, la politica. Ancora non dato sapere con certezza chi prenderà il suo posto.

Tra i nomi in pole position vi è quello di Lidia Galeazzo, ex giornalista del TG2, da qualche anno collaboratrice di Federica Sciarelli e molto apprezzata dal direttore di Rai3 Franco Di Mare. Italia Oggi ha fatto un altro nome: Eleonora Daniele, attualmente lontana dai suoi impegni lavorativi, poiché è in maternità.