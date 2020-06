Temptation Island Vip, Manila Nazzaro confessa: ‘Ho scoperto che mio marito aveva un’altra famiglia’

Una delle partecipanti della nuova edizione del programma è Manila Nazzaro. Ma ecco che cosa ha rivelato in questi giorni sull’ex marito

Temptation Island Vip: Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso nel cast

Da settimane non si fa altro nel web e sui social che cercare le coppie vip che potrebbero affrontare il viaggio nei sentimenti della terza edizione di Temptation Island Vip. Il programma dovrebbe tornare a settembre con Alessia Marcuzzi al timone ma non c’è ancora la conferma ufficiale.

Infatti, in questi giorni sono uscite diverse indiscrezioni. Pare che Filippo Bisciglia si troverà a supportare sia coppie non famose che note al pubblico nella sua edizione che partirà su Canale 5 il 7 luglio. In base a come andrà la situazione legata al Coronavirus, agli ascolti e ad una serie di altre circostanze si vedrà poi che cosa fare nell’edizione di Alessia Marcuzzi.

Nel frattempo si dice che Antonella Elia e Pietro Delle Piane abbiano già firmato il contratto e anche che Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso siano pronti ad entrare nel cast. A queste coppie se ne sono aggiunte poi altre che hanno detto di aver rifiutato la proposta, come Lory Del Santo con Marco Cucolo e Paolo Ciavarro con Clizia Incorvaia. Contro questa ultima coppia la redazione si è scagliata molto duramente.

Manila Nazzaro: ‘Ho scoperto che mio marito aveva un’altra famiglia’

In attesa di scoprire se le due coppie menzionate in questi giorni dai vari magazine entreranno davvero a far parte del programma, Manila Nazzaro ha rilasciato una serie di dichiarazioni molto forti. In un’intervista per Diva & Donna l’ex Miss Italia ha confessato come sono andate le cose con l’ex marito.

Manila, infatti, ha sposato Francesco Cozza nel 2005 dal quale ha avuto due bambini. La separazione è avvenuta nel 2017. Lei ha raccontato di aver scoperto che lui aveva un’altra famiglia da Instagram. Per lei è stata una “botta fortissima” perchè credeva di meritare la verità da suo marito. Manila non l’ha considerato un tradimento personale, ma un tradimento a tutta la famiglia.

Lei ha usato parole molto dure nei confronti del suo ex marito rivelando che non le è stato nemmeno accanto nella sua malattia (nel 2014 ha scoperto di soffrire del morbo di Basedow). Adesso ha voltato pagina in amore accanto a Lorenzo Amoruso, ma questa relazione riuscirà a resistere anche dopo Temptation Island Vip? Speriamo di sì visto quanto Manila ha già sofferto in amore.