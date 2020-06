Amici, Timor Steffens risponde alle domande dei fan: i ballerini e i cantanti più stimati del talent

L’insegnante di Amici ha rivelato sui social con quali ballerini ha legato di più, i cantanti che stima e il rapporto che lo lega a Stash

Amici di Maria De Filippi: Timor Steffens risponde alle curiosità dei fan

Da un paio di anni Timor Steffens è insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi. Il coreografo è stato da subito molto apprezzato. Dopo aver partecipato al talent So You Think You Can Dance classificandosi secondo, la sua carriera ha spiccato il volo. Ha collaborato con Michale Jackson, Madonna, Chris Brown. Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per The Voice of Italy e dallo stesso anno è giudice a Dance Dance Dance.

Ad Amici il pubblico italiano ha potuto vedere la sua bravura non solo come ballerino, ma anche come insegnante. Le persone lo apprezzano molto per la sua sensibilità, per l’incoraggiamento che dà ai suoi allievi e soprattutto per dire sempre quello che pensa.

Sui social Timor è sempre molto attivo e condivide con i suoi fan le sue avventure quotidiane ma soprattutto i suoi progetti di danza e le lezioni con i suoi ballerini. Recentemente ha avviato l’apposita funzione delle domande su Instagram e ha rivelato con quali ballerini si è trovato meglio ad Amici, quali apprezza di più, il suo rapporto con Stash e ha menzionato anche i cantanti.

Timor rivela le sue preferenze e i rapporti con cantanti e ballerini di Amici

Come ha riportato anche il sito GossipeTv, Timor Steffens non si è sottratto dal rivelare con quali ballerini ha legato di più. Il coreografo ha detto che fare una scelta era difficile perchè con tutti ha avuto comunque un rapporto particolare. Tuttavia, per lui i migliori sono stati Miguel Chavez, Talisa Ravagnani, Ayoub, Valentina Vernia e Federico Pietrucci. Tuttavia, ha anche detto che Rafael Quenedit è un ballerino eccezionale e che Vincenzo Di Primo è il più versatile che abbia mai visto.

Per quanto riguarda i cantanti Timor ha espresso la sua preferenza per Jefeo, Tish, Giordana Angi, Alberto Urso, Gaia Gozzi e Giulia Molino. Inoltre, trova che Alessandra Amoroso sia “absolutely amazing” e che lavorerebbe molto volentieri con lei.

Infine, non sono mancate parole dolci per il suo inseparabile amico Stash. Chi ha seguito il programma avrà notato che i due sono sempre stati molto affiatati sui social e Timor l’ha confermato: per lui Stash è ormai un fratello.