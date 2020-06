Il Paradiso delle signore replica 17 giugno: Achille mette in guardia Adelaide

Mercoledì 17 giugno al Paradiso delle signore vedremo che Roberta avrà uno sfogo con le sue amiche in cui rivelerà quello che ha provato nel vedere Federico sulla sedia a rotelle. Silvia e Luciano saranno costretti a raccontare una bugia al giovane.

A villa Guarnieri, intanto, ci saranno degli intrighi. Flavia metterà alle strette Umberto, mentre Achille noterà un particolare tra i due che genererà i sospetti di Adelaide. La Contessa comincerà a capire che tra i due c’è qualcosa.

Incubo per Federico al Paradiso delle signore

Le anticipazioni del Paradiso delle signore, relative alla puntata del 17 giugno, rivelano che la famiglia di Federico rimarrà spiazzata nel vedere il giovane in quelle condizioni. Il Cattaneo potrebbe non riacquistare mai più l’utilizzo delle gambe e questo devasterà parecchio tutta la famiglia. Roberta non potrà fare a meno di sfogarsi con Angela e Gabriella manifestando tutto il suo rammarico nel vedere il fidanzato sulla sedia. Luciano e Silvia cercheranno di non turbare ulteriormente la sensibilità del giovane.

Per questo motivo, il ragazzo continuerà a rimanere all’oscuro circa le sue reali condizioni. Nel frattempo, però, il ricordo dell’incidente continuerà a tormentarlo. Di notte, infatti, farà un sogno nel quale rivivrà esattamente il tragico momento e questo contribuirà a renderlo sempre più nervoso e preoccupato per la sua salute. Anche il rapporto con Roberta comincerà a risentire di questo clima così pesante.

Spoiler 17 giugno: la scoperta di Adelaide

Su di un altro versante cominceremo a vedere che Flavia diventerà sempre più insistente nei confronti di Umberto. Se l’uomo vuole il patrimonio della famiglia Brancia allora deve rendere pubblica la loro relazione. Nel frattempo, Guarnieri continuerà a temporeggiare sulla vicenda, ma Achille noterà un particolare che potrebbe far saltare i piani del commendatore. Ravasi, infatti, noterà che i due si sono fiorati la mani e lo riferirà ad Adelaide. La donna, quindi, inizierà a sospettare che tra i due ci sia qualcosa sotto.

Salvatore e Rocco, invece, saranno sempre più decisi a scoprire che fine abbia fatto Giuseppe Amato. L’uomo sembra sparito nel nulla, per tale ragione, i ragazzi chiederanno l’aiuto di Armando per riuscire a venire a capo della vicenda. Luciano, invece, confiderà solo a Vittorio la verità su suo figlio. Il giovane, infatti, corre il rischio di non tornare mai più a camminare.