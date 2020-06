Grande Fratello Vip 5: Loredana Lecciso possibile opinionista

Il Grande Fratello Vip si sta rinnovando per tornare con la quinta stagione su Canale 5. Al timone della conduzione ci sarà Alfonso Signorini che, in una recente intervista, ha promesso un cast stellare. Pare si siano presentati vip di grande levatura e, come dice il giornalista e conduttore ”decisamente inaspettati”.

Ci si domanda quali siano gli opinionisti presenti nello studio del Grande Fratello Vip. Nella precedente edizione hanno convinto il pubblico Pupo e Wanda Nara, sempre pungenti e con la battuta pronta. Ora, il gossip si infiamma per la possibile presenza della moglie di Albano Carrisi, Loredana Lecciso.

Grande Fratello Vip: Loredana Lecciso al posto di Wanda Nara?

L’ultima edizione del Grande Fratello Vip non è stata affatto semplice da gestire per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nonostante molti programmi siano stati interrotti, Alfonso Signorini ha deciso di proseguire con la messa in onda, anche per dare un po’ di respiro e spensieratezza nei drammatici giorni del lockdown. Una scelta che si è rivelata vincente anche per quanto riguarda gli ascolti.

La quinta edizione del reality Il Grande Fratello Vip dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a settembre 2020, prima della versione Nip che, con tutta probabilità, verrà condotta da Barbara d’Urso. Si rincorrono ovviamente i nomi dei possibili partecipanti. In pole position troviamo Andrea Damante, Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci e le sorelle Buccino (Cristina e Maria). Tra gli opinionisti, pare ci possa essere Loredana Lecciso.

Pupo confermato per il Gf Vip

Come ogni anno, arrivano anche proposte per la partecipazione da parte di personaggi famosi e conosciuti al grande pubblico. Chi desidera far parte del Grande Fratello Vip è Francesca Cipriani, non alla sua prima esperienza con i reality (partecipò all’Isola dei Famosi) e l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi.

Intanto, Alfonso Signorini ha confermato Pupo nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, visto il grande consenso di pubblico ottenuto nell’ultima edizione. Al suo fianco potrebbe arrivare Loredana Lecciso. La moglie di Albano Carrisi avrebbe dovuto partecipare all’edizione precedente del reality. Non avendo concretizzato il progetto, la Lecciso potrebbe prendere il posto di Wanda Nara.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’indiscrezione sta già facendo il giro del web. Tanti i commenti e i pareri contrastanti da parte degli utenti social: c’è chi non vede l’ora di vedere la moglie di Al Bano al fianco di Pupo e chi invece preferirebbe il ritorno di Wanda Nara.