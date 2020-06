Tempesta d’amore, trame 22-26 giugno 2020: Tim e Nadja, è passione

Le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 22 al 26 giugno 2020 si preannunciano ricche di colpi di scena. Vedremo procedere la relazione complicata tra Annabelle e Paul. L’uomo tuttavia proverà a mantenere un certo distacco, destabilizzando la sua spasimante. Annabelle però riuscirà a trovare un escamotage per farlo capitolare. Franzi invece dovrà fare i conti con una sorpresa inaspettata.

Stando alle anticipazioni di Tempesta d’amore, Franzi soffrirà ancora per Tim. Nonostante la presenza scomoda di Nadja, la giovane non smetterà di pensare al suo amore. Intanto, un mistero sconvolgerà Hildegard. Il violino che è riuscito a recuperare scomparirà nel nulla. Chi l’avrà rubato?

Tempesta d’amore puntate 22-26 giugno 2020

Linda e André dovranno cambiare i loro piani. La donna curerà con amore Andrè, che si è fatto male ad una spalla. Anche se non andranno a Salisburgo, i due passeranno dei giorno indimenticabili. In occasione della festa di paese, Tim farà un regalo a Franzi per cercare il suo perdono, ma quest’ultima lo rifiuterà, gettando nello sconforto il ragazzo. Intanto, come svelano le anticipazioni di Tempesta d’amore, Annabelle sarà intenzionata a distruggere Christoph e per arrivare all’obiettivo si servirà di un nuovo complice.

Continuando con gli spoiler di Tempesta d’amore, Nastasha terrà nascosta la verità sulla dipendenza di Michael ad Andrè, mentre Eva e Robert apprenderanno che il loro amico si trova in guai molto seri. Nadja invece non perderà occasione per far ingelosire Franzi, facendole credere che il regalo di Tim sia in realtà destinato a lei.

Nadja e Tim vicini

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, verrà a galla la verità sulla scomparsa del violino di Hildegard. E’ stata Jessica a rovinarlo, seppur accidentalmente. A ripararlo sarà Henry. Intanto, Bela aiuta Tim a riconquistare Franzi, accettando di scrivere per lui una poesia d’amore. Anche questa volta però, Tim farà un buco nell’acqua, visto che la sua amata getterà la poesia nel cestino della spazzatura. Qualcosa però sconvolgerà le trame della soap, visto che Tim e Nadja vivranno un momento di passione.

Infine, nelle puntate di Tempesta d’amore in onda su Rete 4 dal 22 al 26 giugno 2020, Dirk si confiderà con la perfida Annabelle. L’uomo accetterà di collaborare al suo piano, ma solo se lo aiuterà a riconquistare la sua ex moglie Linda. Infine, Jessica non sarà d’accordo con l’idea di Henry di sposarsi in chiesa, visto che non sente di avere un animo puro. A quel punto, la ragazza si rivolgerà ad Alfons per un consiglio.