Cecilia Rodriguez lancia frecciatine su Instagram: “Messaggi subliminali, non si fa” (FOTO)

Questa mattina, Cecilia Rodriguez si è svegliata con fare polemico su Instagram. La sorella di Belen ha voluto augurare il buon giorno a tutti i suoi fan e ne ha approfittato per lanciare qualche frecciatina.

La fanciulla, infatti, ha ammesso che in questi giorni le stanno arrivando dei “messaggi subliminali”, che lei non gradisce minimamente. Ma di quali messaggi starà parlando la bella showgirl? Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Lo sfogo di Cecilia Rodriguez su Instagram

In queste ore, Cecilia Rodriguez è tornata su Instagram per mandare un saluto ai suoi follower e per levarsi anche qualche sassolino dalla scarpa. La donna ha ammesso di essere stata un po’ assente di recente, tuttavia, il motivo è molto nobile. Dopo diversi mesi di assenza, infatti, la protagonista è potuta tornare a casa dalla sua famiglia e sta cercando di godersi ogni singolo attimo insieme a loro. Ad ogni modo, questa mattina Cecilia ha trovato il tempo di chiacchierare un po’ con i suoi fan.

La protagonista ha detto di essere rimasta un po’ turbata da alcune vicende che si sono sviluppate in questi giorni. Nello specifico, ha notato alcuni messaggi subliminali di cui non è molto contenta. La showgirl, però, non è voluta entrare nello specifico, ma si è semplicemente limitata a dire che questa cosa non va affatto bene. Pertanto, no ci resta che fare delle ipotesi in merito a quello che possa essere successo. (Continua dopo la foto)

Le ipotesi sui destinatari delle frecciatine

In primo luogo, vediamo che in questi giorni si è molto parlato di un’ipotetica gravidanza per la modella. Lei stessa, però, allo scopo di mettere a tacere i gossip sul nascere, ha detto di essere semplicemente ingrassata un po’ in questi giorni. Questo, la compagna di Ignazio potrebbe aver voluto lanciare qualche stoccata a qualche sito di gossip un po’ troppo audace.

In secondo luogo, poi, è possibile che Cecilia Rodriguez abbia voluto lanciare una frecciatina su Instagram a Stefano De Martino. Le vicende sentimentali di sua sorella, infatti, hanno influenzato anche la vita di tutta la famiglia. Essendo tutti uniti da un legame profondissimo, quando succede qualcosa cercano sempre di essere molto presenti. Inoltre, pare che nella rottura tra i due coniugi c’entri proprio la famiglia della showgirl. Gira voce, infatti, che Stefano si sia innervosito a causa della troppa invadenza da parte dei parenti di sua moglie.