Aurora Ramazzotti è incinta? Il pancino sospetto incuriosisce i follower

Aurora Ramazzotti, incinta del suo compagno Goffredo Cerza?

Aurora Ramazzotti ha preso a tutti gli effetti il posto della mamma. Se fino a qualche tempo fa era lei a dover smentire nuove gravidanze, adesso tocca alla figlia. Aurora è costantemente tenuta sotto controllo dai paparazzi e dal popolo social che non si fa scappare nulla.

In questi giorni i suoi follower infatti hanno dato l’allarme a causa di una foto pubblicata dalla ragazza in cui si intravede un pancino sospetto per il quale sorge un grande dubbio. Nella foto si vede il fidanzato che l’abbraccia e la stringe, di conseguenza il pancino si vede molto più grande di quello che è, dato che in realtà è parecchio magra.

Tutto è possibile secondo il mondo del gossip dato che recentemente, come abbiamo avuto modo di vedere anche a Le Iene in occasione dello scherzo fatto a Michelle, Aurora e il suo fidanzato hanno convissuto insieme alla famiglia e Hunziker Trussardi ed all’amica Sara Daniele. Secondo le voci del web, la donna si sarebbe ben abituata a vivere con il fidanzato tanto da pensare di dare il via ad una nuova vita.

Aurora Ramazzotti, nessuna novità sul piano sentimentale, mentre sul piano lavorativo spunta qualcosa di interessante…

Aurora Ramazzotti non ha voluto esprimere parere quindi non ha smentito e non ha nemmeno affermato, però non ci vuole molto a capire che non è assolutamente possibile che sia in dolce attesa. L’unica novità della quale possiamo parlare è l’inizio di una nuova vita lavorativa. La figlia di Michelle infatti a breve darà il via ad una nuova esperienza che le darà la possibilità di crescere ancora di più professionalmente parlando.

E’ stata infatti contattata per svolgere il ruolo di inviata di Ogni mattina, su tv8. La conduttrice è Adriana Volpe. Coloro che provano simpatia nei confronti delle due donne, le potranno eseguire tutti i giorni a partire dal 29 giugno. Nella vita di Aurora al momento non sembra esserci spazio per un figlio, Tra l’altro potrebbe anche essere giovane, dato che è ancora una ragazzina.

Buone speranze per il futuro della piccola Ramazzotti

La quarantena è comunque servita a qualcosa dato che il fidanzato di Aurora dopo la convivenza forzata ha affermato di essere propenso a vivere a Milano, si è trovato molto bene, quindi prende in considerazione la possibilità di trasferirsi lì prima possibile.

Aurora potrebbe rimanere parecchio vicina alla sua mamma, le cose potrebbero cambiare ben presto, di certo però questo non accadrà nei prossimi giorni con un figlio di mezzo. La ragazza vuol fare tutto nei tempi giusti ma in particolare sembra essere più interessata alla crescita lavorativa almeno per il momento.