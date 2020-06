Barbara D’Urso ‘ridimensionata’? Arriva il comunicato Mediaset che toglie ogni dubbio

Dopo le continue voci di un ridimensionamento in Mediaset della conduttrice, l’azienda ha deciso di mettere a tacere tutti e chiarire come stanno davvero le cose

Barbara D’Urso ridimensionata? Le voci degli ultimi giorni

Forse il capitolo Alfonso Signorini – Barbara D’Urso è arrivato ad una conclusione. Nelle settimane scorse Davide Maggio, TvBlog e 361Magazine avevano detto di essere a conoscenza di alcune indiscrezioni molto importanti che provenivano da Mediaset. Secondo i giornalisti e i siti coinvolti Alfonso Signorini avrebbe “rubato” presto due programmi a Barbara D’Urso.

I due programmi in questione sarebbero dovuti essere il Grande Fratello e Domenica Live. Il tutto per ridimensionare la presenza in tv di Barbara D’Urso e dare più spazio ad Alfonso Signorini che ha convinto i piani alti con la sua edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia, i due conduttori hanno smentito più volte queste voci.

Infatti, Alfonso Signorini si è fatto delle grandi risate e ha detto che non è assolutamente un onnivoro di tv. Mentre, Barbara D’Urso ha confermato in diretta il suo ritorno nei vari programmi televisivi che la vedono coinvolta ormai da diversi anni come conduttrice. Ma ecco che cosa ha deciso di fare Mediaset.

Mediaset zittisce tutti: il comunicato sui social

A queste indiscrezioni, nelle scorse ore si è aggiunto Giuseppe Candela che, su Dagospia, ha parlato di una guerra tra Alfonso Signorini e Barbara D’Urso. Non solo, ha detto che per il Grande Fratello non c’è ancora sicurezza ma l’azienda sta aspettando di vedere come andrà la quinta edizione vip per prendere una decisione. Inoltre, Domenica Live sarà divisa tra i due che avranno uno spazio a testa. Infine, però, ha anche detto che “il clima per la D’Urso non è più lo stesso“.

Ebbene, dopo la diffusione di queste dichiarazioni, dall’account Twitter di Mediaset è apparso un messaggio molto chiaro. Come potete vedere anche voi in fondo all’articolo, l’azienda ha confermato il ritorno di Barbara D’Urso, come aveva dichiarato lei stessa in una recente intervista, al timone di Pomeriggio Cinque il 7 settembre, di Live – Non è la D’Urso e Domenica Live il 13 settembre.

Nel commento si legge alla fine un provocatorio “Così, per chiarire“. Sembra dunque che le insistenti voci su un ridimensionamento della conduttrice abbiano infastidito i piani alti che si sono visti costretti ad un ulteriore comunicazione. Voi che cosa ne pensate?