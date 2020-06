Oroscopo 17 giugno 2020: Bilancia non trascurate le amicizie, Toro affidabili

L’Oroscopo del 17 giugno esorta i nati sotto il segno della Bilancia a non trascurare le amicizie. I Pesci dovrebbero prendere in mano la loro vita, mentre i Gemelli saranno pieni di voglia di fare.

Oroscopo da Ariete a Vergone

Ariete. Nuove idee e opportunità per le persone giovani e single. Oggi sono favoriti gli incontri e la nascita di nuovi progetti ed idee. Se state pensando di cambiare ambito professionale, questo potrebbe essere il momento adatto per rischiare. In amore, invece, si prospetta una giornata alquanto tranquilla basata sull’appoggio reciproco.

Toro. La Luna entra nel vostro segno. L’Oroscopo del 17 giugno vi preannuncia una giornata all’insegna della tranquillità. L’influsso della Luna vi rende pacati e taciturni, qualità che in questo periodo vi serviranno moltissimo. In amore c’è qualche discussione in sospeso. Nel lavoro, invece, sarete precisi, meticolosi e abitudinari.

Gemelli. Oggi vi sentirete particolarmente carichi e vogliosi di dare una svolta alla vostra vita. Siete rimasti per troppo tempo a guardare e ad aspettare che gli eventi vi piovessero addosso. Ora è giunto il tempo di agire. Nel lavoro lasciatevi consigliare da chi ne sa più di voi prima di prendere una decisione affrettata. In amore, invece, c’è tanto desiderio e passione.

Cancro. Nell’ambito lavorativo comincia a smuoversi qualcosa. Adesso è il momento di dimostrare quanto valete. Le soddisfazioni arriveranno, ma dovrete aspettare ancora un altro po’ di tempo. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, tutto procederà bene, ma dovete fare attenzione a qualche piccolo screzio in famiglia. I segni di terra sono i vostri peggiori nemici.

Leone. Al lavoro potrebbe esserci ancora qualche tensione. Meglio prepararsi al meglio prima di affrontare una discussione o manifestare il proprio dissenso su una questione. In amore, invece, bisogna fare chiarezza. Se avete il piede in due scarpe diverse sarebbe il caso di fare una scelta, onde evitare di perdere tutto.

Vergine. Periodo positivo per quanto riguarda i sentimenti. Il fine settimana vi è servito a rafforzare ulteriormente un amore ma, allo stesso tempo, potrebbe aver condotto i rapporti logori verso un punto di collisione definitivo. A lavoro vi sentite un po’ stanchi e demotivati, ma non abbattetevi, è solo un momento passeggero.

Previsioni 17 giugno fino a Pesci

Bilancia. Cercate di coltivare un po’ di più i rapporti d’amicizia. L’amore spesso vi assorbe completamente, portandovi verso un graduale annullamento. Se ritenete che un rapporto sia finito è inutile trascinarlo ancora a lungo. Cercate di tenere a bada le vostre finanze e non fate sprechi di denaro, molto presto potrebbero esserci spese impreviste.

Scorpione. L’Oroscopo del 17 giugno vi esorta a mantenere alto il vostro livello di concentrazione. State lavorando a dei progetti molto importanti, pertanto, non potete permettervi distrazioni. Il lavoro procede bene e non è escluso che possano esserci belle novità in arrivo. Anche in amore ci sarà tanta complicità con il partner.

Sagittario. L’amore procede abbastanza bene, tuttavia, particolarmente nella giornata odierna potreste sentire il peso della routine, Siete tra i segni più lunatici dello zodiaco, pertanto, è molto facile perdere il vostro interesse a la vostra attenzione. Sarebbe meglio gettare un po’ di pepe nel rapporto se non volete correre il rischio di annoiarvi.

Capricorno. Oggi potreste essere pervasi dalla voglia di gettare tutto all’aria, specie per quanto riguarda il lavoro. Ad ogni modo, cercate di essere pazienti, perché le soddisfazioni arriveranno. In amore c’è qualche piccola tensione con il partner, molto probabilmente dovuta alle opinioni divergenti.

Acquario. State attraversando una fase di cambiamenti molto interessanti. Pian piano vi state cimentando in nuove avventure e nuove situazioni. Se prima eravate un po’ restii dinnanzi i cambiamenti, adesso li guarderete con un occhio diverso. In amore c’è grande sintonia con il partner. Le storie destinate a durare sono quelle con persone simili a voi.

Pesci. Non abbiate il timore di prendere delle decisioni e di farvi valere. Nelle settimane passate siete stati un po’ spettatori della vostra vita, ma adesso è il momento di reagire e di diventare protagonisti. Anche nel lavoro potrebbero aprirsi presto nuove opportunità, non ve le lasciate scappare.