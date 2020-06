Elisa Isoardi in apprensione a La prova del cuoco, Claudio Lippi sbotta: “Invidiosi e deficienti”

Lo sfogo di Claudio Lippi a La prova del cuoco

Lunedì Elisa Isoardi si è emozionata a La prova del cuoco per via del collegamento col suo paese d’origine dove c’era la madre. Il giorno seguente la padrona di casa del cooking show La prova del cuoco ha voluto ringraziare il pubblico per l’affetto dimostrato sui suoi canali social. Parole al miele sono giunte anche dal suo compagno d’avventura Claudio Lippi.

La professionista piemontese, infatti, martedì ha voluto precisare questo: “Mi ha fatto delle dediche personali stupende ieri”. A quel punto il co-conduttore del programma culinario di Rai Uno ha preso la parola dicendo: “Nell’ambiente dello spettacolo ci si abbraccia, siam tutti amici, non è vero niente. Goditi il fatto che la gente ti vuol bene, perché gli altri sono soltanto invidiosi e anche un po’ deficienti”. Oltre a sfogarsi, il cantante milanese ha preso le difese dell’ex compagna di Matteo Salvini. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto dopo.

Elisa Isoardi ringrazia il suo collega Lippi

Nel primo appuntamento settimanale de La prova del cuoco Elisa Isoardi ha confermato le voci che da tempo circolavano sul programma. Nello specifico ha detto alla madre Irma che il 26 giugno 2020 andrà in onda l’ultima puntata in assoluto. Da settembre, infatti, in quella fascia oraria tornerà Antonella Clerici col format La casa nel bosco.

Dopo essere venuti a conoscenza della chiusura definitiva del programma culinario, i fan della Isoardi si sono fatti sentire sui social. Per tale ragione la diretta interessata li ha voluti ringraziare così: “Grazie per l’affetto, ecco, ieri è stata una puntata davvero molto bella: vi ho presentato mamma e le mie montagne”.

Claudio Lippi e la verità su Elisa Isoardi

Come detto prima, nella puntata di lunedì de La prova del cuoco era in collegamento la signora Irma, madre di Elisa Isoardi. Subito dopo Claudio Lippi ha definito quel momento di televisione ‘storico’.

Per questo motivo il giorno seguente la professionista piemontese lo ha voluto ringraziare davanti a tutti. Di conseguenza il cantante e presentatore milanese ha voluto precisare che lui fa dei complimenti, ma dice la verità che la collega non farebbe capire. Per la prossima stagione televisiva cosa verrà affidato all’ex compagna di Matteo Salvini?