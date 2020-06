Al Bano choc: “Sostenevano che io tenessi Ylenia sequestrata in casa per farmi pubblicità”

Al Bano parla della figlia Ylenia

Al Bano e Romina Power hanno in comune la scomparsa della primogenita Ylenia. La ragazza, che oggi avrebbe 50 anni, è sparita nel nulla nel 1994 quando si trovava a New Orleans in vacanza. Da quel momento in poi si sono perse le sue tracce lasciando nello sconforto i genitori e l’intera famiglia. In questo quarto di secolo sono circolate tantissime notizie sulla Carrisi, gran parte di esse fake news.

Ultimamente, ad esempio, dalla Spagna è arrivata un’informazione dicendo che la figlia della storica coppia si trova a Santo Domingo. Per tale ragione, in una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, il Maestro salentino ha detto la sua sbottando così: “Sono sciacalli, va avanti così da sempre”. Subito dopo ha svelato un retroscena al giornalista: “Poco dopo la sua scomparsa l’inviato di un Tg prestigioso sosteneva che io tenessi Ylenia sequestrata in casa per farmi pubblicità. Pretendeva pure di intervistarmi”.

Il Maestro Carrisi felice per la figlia Jasmine

Dopo aver toccato un argomento molto triste per via della scomparsa della figlia Ylenia, Al Bano ha proseguito l’intervista per Il Fatto Quotidiano mostrandosi gioioso. Per quale ragione? A quanto pare la sua quintogenita Jasmine è pronta a seguire le sue orme nel campo della musica. Inoltre, in questi giorni la 19enne ha fatto un regalo molto gradito dal genitore, ovvero si è tolta il piercing all’ombelico.

Parlando del debutto della ragazza nel mondo della musica, il Maestro Carrisi ha detto: “Ha realizzato un suo brano, dal titolo Ego, con tanto di video. Lontano dalla mia idea di musica, ma spacca. Del resto, quando aveva 12 anni mi implorò di portarla al concerto di Justin Bieber. Aveva occhi solo per lui, suo padre era diventato trasparente”.

Al Bano e il nuovo brano dedicato alla Terra

Intervistato da Il Fatto Quotidiano, Al Bano ha parlato a lungo dei suoi progetti futuri dopo il fermo forzato a causa della pandemia da Covid-19. Il professionista salentino vuole realizzare una canzone, ‘Mamma Terra violentata dall’umanità, questo dovrebbe essere il titolo, chiedendo la collaborazione dei colleghi.

Tra questi dovrebbero esserci: Massimo Ranieri e Gianni Morandi, J-Ax, Rovazzi e Ghali. Infine il Maestro Carrisi è tornato sulla vicenda dinosauri: “Uffa, quella dalla Venier era una battuta. Comunque qui vicino, ad Altamura, ci sono le impronte di quei bestioni. Non escludo scoperte”.