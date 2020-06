Uomini e Donne, ecco la tronista più vera secondo il parere del pubblico

La tronista più vera

Come ogni anno, al termine della messa in onda delle puntate di Uomini e Donne si fa un sondaggio sui social. Stavolta tutti hanno dato un loro parere sui percorsi femminili del Trono Classico. Giulia Quattrociocche, Veronica Burchielli, Sara Shaimi e Giovanna Abate hanno avuto la possibilità di conoscere l’anima gemella nel ruolo di troniste.

Prima della quarantena, Giulia ha lasciato Daniele Schiavon per incompatibilità caratteriale. Per i telespettatori di Maria De Filippi si è mostrata impulsiva, quindi non ha vissuto a pieno l’esperienza televisiva. Per quanto riguarda le altre, una è stata maggiormente menzionata.

Giovanna ha vinto il sondaggio

La tronista più vera secondo il parere del pubblico è Giovanna. Si è presentata per la prima volta nello studio per corteggiare Giulio Raselli, ma non è riuscita a conquistarlo. Infatti la fortunata è stata la ‘rivale’ Giulia D’Urso, con la quale attualmente è felicemente fidanzato. La redazione le ha permesso di sedersi sul trono, così ha avuto inizio la sua avventura.

Purtroppo con l’avvento della pandemia ha interrotto per qualche mese la conoscenza dei pretendenti. Una volta riaccese le telecamere, ha rivisto Sammy Hassan e Alessandro Graziani e ha conosciuto Davide Basolo. Alla fine Alessandro ha gettato la spugna, poiché l’altro ha capito di non avere alcuna possibilità. Nonostante le rivelazioni fatte da Lidia Vella sul conto di Sammy, Giovanna ha ascoltato il suo cuore scegliendolo. Adesso i due si dichiarano innamorati per la gioia dei fan.

Per i telespettatori questo percorso è stato il più coinvolgente ed emozionante. Non si dice lo stesso su Veronica Burchielli, la quale rifiutò Alessandro Zarino per poi cambiare idea. Sara Shaimi, invece, ha puntato su Sonny Di Meo nell’ultima puntata del programma. Non c’è stato modo di seguire le sue vicende sentimentali, dunque non ha entusiasmato quanto Giovanna. .

Giovanna a Temptation Island

Da qualche ora sul web circola una notizia sulla partecipazione di Giovanna e Sammy alla nuova edizione del reality delle tentazioni. Per molti non avrebbe senso perché da quasi un mese hanno deciso di stare insieme. Per questo motivo si pensa che siano interessati alla visibilità. Sarà davvero così? Sicuramente arriverà la smentita per i più ottimisti. Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi.