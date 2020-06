Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori, nessuna smentita

Cecilia Rodriguez e Ignazio, tentativi per metter su famiglia già da diversi mesi

Cecilia Rodriguez è incinta, queste sono le voci che circolano su lei e Ignazio Moser già da più di una settimana. La sorella di Belen ha messo su qualche chiletto ed è abbastanza evidente. In molti glielo hanno fatto notare, qualcuno ha scritto a chiare lettere che sembrerebbe essere in dolce attesa. In molti hanno affermato di avere questo presentimento e la cosa che insospettisce più di tutte è che né lei né Ignazio hanno proferito parola.

I due non hanno smentito, come è successo tutte le altre volte. Ecco perché sembra essere la volta buona. D’altronde non sembrerebbe affatto strano dato che sin dall’inizio del 2020 i ragazzi dicono di avere voglia di metter su famiglia. Il rodaggio è finito, si amano alla follia, vanno d’amore e d’accordo, quindi perchè non cercare di creare qualcosa di più importante per il loro futuro? Belen quindi potrebbe diventare zia a breve.

Cecilia Rodriguez in vacanza insieme agli amici ed alla sorella Belen

Cecilia Rodriguez in questo momento si trova sul lago di Como, in vacanza in compagnia di Ignazio Moser ed i loro amici. Con loro anche Belen che sta attraversando un periodo molto strano, difficile e soprattutto doloroso a causa della rottura con Stefano De Martino. Sono state pubblicate parecchie foto sui social e in qualcuna Cecilia mette in mostra rotondità sospette. Così la fantasia dei fan si è accesa, tutti hanno iniziato a commentare e a chiederle se è davvero incinta.

La ragazza non ha smentito, non ha detto nulla in merito se non che ha messo su 5 o 6 kg. La stessa cosa vale per Ignazio che ha letto i commenti rispondendo a tutt’altro e scegliendo di non confermare e non smentire la notizia. E’ strano tutto questo dato che da sempre, ogni qualvolta è venuta fuori qualche scoop di questo tipo i due si sono fiondati a smentire. Stavolta no. Magari stanno aspettando che il gossip si spenga da solo, o forse non vogliono dir nulla per questione di scaramanzia.

Ignazio Moser e l’argentina la coppia che ha lasciato tutti a bocca aperta

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che le cose sarebbero andate in questo modo. La coppia è nata praticamente per caso, chiunque sarebbe stato pronto a scommettere piuttosto sulla loro rottura entro pochissimi mesi. Invece a quanto pare non solo stanno insieme da tanto tempo, ma progettano un bellissimo futuro.

Così quatti quatti sono riusciti a lasciare senza parole un po’ tutti, anche il popolo dei social che ha sempre qualcosa da ridire e che invece in questo caso si è follemente innamorato della coppia genuina, simpatica e semplice.