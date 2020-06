Roberta Di Padua, attacco social contro le influencer “Che problemi hanno..?” (Video)

Roberta Di Padua si gode le vacanze dal piccolo schermo dal momento che l’ultima edizione di Uomini e Donne si è già conclusa da oltre una settimana. Nonostante non sia presente in puntata, però, la procace ragazza del parterre femminile del trono over, non fa mancare la sua presenza sui social ai propri fans.

Proprio negli ultimi mesi, Roberta Di Padua ha accentuato la sua presenza sui social dove, da qualche ora, ha lanciato un vero e proprio attacco a chi, per mestiere, fa l’influencer. Un lavoro che, evidentemente, alla procace ragazza del trono over proprio non va giuù. Ecco le considerazioni fatte su Instagram.

Roberta Di Padua, attacco al mondo delle influencer

Quello dell’influencer è un mestiere che sta prendendo sempre più piede. Per definizione si tratta del lavoro di chi, per soldi, grazie alla sua popolarità, pubblicizza determinati prodotti sui social influenzandone l’acquisto da parte dei followers. Un mestiere che, a quanto pare, non va proprio a genio a Roberta Di Padua. La giovane di Cassino ha detto sui social “Ma alcune persone, o pseudo influencer, che contattano i negozi e, sottolineo, contattano” riferendosi proprio alle influencer.

Roberta Di Padua poi ha proseguito “Chiedono prodotti, vestiti, accessori e chiedono dei soldi per fare delle storie”. Al termine la domanda fatidica “Che problemi hanno?”. Parole dai toni molto sarcastici che la bella Di Padua sta volutamente utilizzando per sottolineare quanto sia inutile e, per lei, squallido contattare brand per pubblicizzare i propri prodotti a pagamento. Una maniera, questa, per sottolineare come in molti utilizzino malamente la propria immagine per trarne ingiusti benefici economici. (Continua dopo il video)

Roberta a Uomini e Donne

Sono, ormai, diversi anni che Roberta Di Padua fa parte del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne. La donna ha intrapreso diverse conoscenze ma non è mai arrivata al punto di lasciare la trasmissione con un uomo. Secondo i più, a spaventare gli uomini che la corteggiano sarebbe la sua eccessiva schiettezza. Amante della verità, Roberta si è sempre dimostrata sincera e nemica delle bugie. Che questo sia un limite?

Per il momento non è chiaro! Si sa con certezza che Roberta Di Padua, ultimamente, aveva mostrato interesse per Giovanni Longobardi. L’uomo, dopo una breve frequentazione, le ha però preferito Veronica Ursida con cui ha deciso di lasciare il programma. La Di Padua sarà presente nel parterre anche a settembre? Non vi sono ancora state conferme, lo vedremo!