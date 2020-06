Pago su Serena “quando chiudo una storia poi se ne può riparlare”

Pago, si racconta in un’intervista: la notorietà grazie ad una sola canzone e la rottura con Serena

Pago durante l’ultima intervista a RaiRadio Due si è lasciato andare ed ha parlato della sua carriera, di come è divenuto un cantante famoso. Deve tutto ad una canzone in particolare, Parlo di Te. Sa di dover dire grazie a quella musica, ma c’è qualcosa che non gli va del tutto giù. Ha scritto molto altro, forse anche qualche canzone più bella, ma la gente è rimasta ad allora, ai primi tempi. Tanto che oggi gli chiedono di cantare soltanto quella, ovviamente non la rinnega, ma si è stancato.

Poi andando verso argomenti un pò più leggeri ha affermato che spesso sui social gli arrivano proposte indecenti, foto, video da parte di ragazze spudorate. Gli mandano foto osé, gli fanno proposte di qualunque tipo, gli chiedono le foto di piedi, mani e di molto altro. Non ha mai ceduto ma questa situazione gli fa un pò paura perchè ha capito che il mondo va a rotoli.

Pago, la quarantena lontana dal figlio gli ha fatto male

Pago parlando della fine della relazione con Serena Enardu che sembrava essere ripartita a gonfie vele dopo il Grande Fratello ha raccontato un pò del periodo della quarantena. Per lui è stato difficilissimo, perchè è un papà separato. E’ rimasto bloccato in Sardegna, mentre il figlio era con la mamma Miriana Trevisan. Ha sofferto tantissimo la distanza dal bambino, poi come se non bastasse è successo di tutto con Serena e gli è crollato il mondo addosso.

Questa love story gli ha fatto tanto male, gli ha lasciato ferite profonde ma tutto ciò che fa parte dell’ultimo periodo gli ha fatto capire che non c’era più nulla da fare. Finchè era possibile chiarire quel qualcosa che non andava ha fatto di tutto. Ora è stato toccato il fondo e non si può tornare indietro anche perchè ciò che è rotto non si rimette insieme.

I social lo massacrano, è difficile tenere testa ai follower ed al gossip

Sui social c’è di tutto, per esempio c’è chi massacra lei, chi massacra lui, chi ha qualcosa da ridire su entrambi. Così si è ritrovato non soltanto ad attraversare un periodo di crisi

interiore e familiare, ma anche parecchi problemi riguardanti il gossip. E’ impossibile tenere testa ai follower sui social, così come ai giornalisti che scrivono e dicono di tutto. Improvvisamente ha dovuto controllare una situazione completamente fuori controllo e misura. Questa è la parte che non gli piace affatto dell’essere personaggi conosciuti.