Al Bano Carrisi, decisione drastica, il suo ristorante rimarrà chiuso

Le Tenute di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco (Brindisi) sono un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di viaggi in Italia e all’estero. Sono tantissimi i visitatori ogni anno ma, proprio il 2020 sarà certamente ricordato come un’annata da dimenticare. La colpa è della pandemia da Coronavirus che, per la sua gravità e per le sue proporzioni, ha costretto a drastici cambiamenti.

Uno dei cambiamenti più significativi è stato vissuto e per molti versi viene ancora vissuto dal settore della ristorazione. E proprio in funzione di questo momento storicamente ed economicamente molto complicato, Al Bano Carrisi ha diffuso una comunicazione ufficiale sul ristorante delle sue tenute. L’apertura, per il momento, è impensabile! Vediamo tutti i dettagli.

Il ristorante Don Carmelo rimane chiuso

Al Bano Carrisi ha comunicato in via ufficiale che il ristorante Don Carmelo, sito nelle sue tenute di Cellino San Marco, non riaprirà i battenti. Nonostante le attuali normative prevedano la possibilità di poter riaprire, il noto cantante pugliese ha deciso di lasciare chiuso il suo ristorante. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal momento che ha stupito moltissimo sia i fans che i colleghi dell’uomo.

Le parole utilizzate da Al Bano Carrisi per spiegare questa sua, seppur drastica, decisione sono state abbastanza chiare. “Io me ne chiamo fuori” ha dichiarato Al Bano, “sino a quando non saremo usciti dal tunnel. Per l’estate riaprirà ma sotto forma di cooperativa gestita totalmente dai miei dipendenti. Sono tanti, con una famiglia da mantenere e desiderosi di lavorare”. La conclusione, poi, non lascia spazi a dubbi “Finché non si troverà un vaccino“ sostiene Al Bano, “Non mi fido, per niente”.

Al Bano, problemi da ristrettezze economiche

Al Bano Carrisi, nelle ultime settimane, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. L’argomento su cui si è soffermato di più è proprio quello dei disastri economici derivanti dal Covid-19. Lui stesso, ha sostenuto, di non poter andare avanti a lungo con la sua pensione che supererebbe di poco le 1.400 euro mensili.

Un danno economico non indifferente questo, anche per gli artisti, per i quali si è molto battuta anche Sandra Milo che è arrivata ad incaternarsi davanti a Palazzo Chigi. Che le difficoltà, poi, siano a livello globale è ormai chiaro a tutti. Le problematiche nella ripartenza stanno causando incredibili disagi e, secondo Al Bano Carrisi, il suo ristorante potrebbe ancora restare chiuso a lungo.