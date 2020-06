Ambra Lombardo, nuovi retroscena su Kikò Nalli: “Ci sono cose che per privacy evito di dire…” (FOTO)

Ambra Lombardo è tornata a parlare del rapporto con Kikò Nalli attraverso il suo profilo Instagram. Tutto è nato a seguito della pubblicazione di una foto, in cui la donna ha colto la palla al balzo per rispondere ad alcune domande e provocazioni dei fan.

Nello specifico, l’ex insegnante ha fatto riferimento ad alcune questioni molto private che per privacy non può assolutamente rendere pubbliche. Le sue allusioni, però, hanno chiaramente incuriosito tutta la community che la segue.

Le parole di Ambra Lombardo

In queste ore, Ambra Lombardo ha pubblicato uno scatto molto sensuale su Instagram e non ha potuto fare a meno di lanciare qualche frecciatina a Kikò Nalli. Tra i due sembrerebbe essere finita, anche se ci sono ancora molti rumors e questioni in sospeso. Diversi utenti ritengono anche che possa trattarsi dell’ennesima trovata per fare gossip ed essere chiamati nelle trasmissioni per commentare quanto accaduto. Ad ogni modo, al di là di queste congetture, l’ex gieffina ha fatto delle allusioni molto pesanti.

Un fan le ha detto di essere molto dispiaciuto se la storia tra lei e Kikò sia volta al termine. La persona in questione reputa la Lombardo una splendida persona, pertanto, le augura di chiarire quanto prima gli eventuali dissapori. La donna, allora, ha catturato la brillante occasione per dire che ci sono cose che, per privacy, è costretta a non rivelare. Inoltre, dall’esterno le cose sono sempre diverse dalla realtà. (Continua dopo il post)

Le frecciatine di Kikò Nalli

Tale risposta, però, non ha fatto altro che nutrire ulteriormente la curiosità dei fan. In molti hanno detto di rispettare la loro scelta di lasciare nel privato alcuni aspetti della vita, tuttavia, sarebbe opportuno dare una spiegazione ai follower. Tutti, infatti, vorrebbero sapere se tra i due sia davvero finita oppure no. Per il momento, però, la donna non ha dato ulteriori spiegazioni.

A parte il post di Ambra Lombardo, anche Kikò Nalli sul suo profilo instagram non sta risparmiando velate frecciatine. L’hair-stylist, infatti, ha pubblicato a sua volta uno scatto nel quale ha annesso una didascalia molto singolare. Nello specifico, ha detto che un guerriero per emergere non ha bisogno di dimostrare che il cammino dell’altra persona sia sbagliato. Insomma, entrambi continuano a mantenere quest’aura di mistero che sta suscitando nei fan moltissime domande.