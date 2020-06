Luigi Mastroianni, messaggio speciale per il compleanno del fratello (Foto)

Luigi Mastroianni è indubbiamente uno dei protagonisti più noti di Uomini e Donne. Dopo aver debuttato come corteggiatore di Sara Affi Fella (che poi lo ha anche scelto) ha avuto il ruolo di tronista ed ha a sua volta scelto Irene Capuano. La relazione, però, non è durata a lungo e si è insabbiata dopo poco tempo.

Con il tempo, però, Luigi Mastroianni si è fatto conoscere dal pubblico anche nel suo privato presentando, ad esempio, una delle persone più importanti della sua vita, il fratello. E proprio a quest’ultimo, in occasione del suo compleanno, Luigi ha inviato un messaggio speciale e commovente in cui chiede scusa se, a volte, non è stato all’altezza. Vediamo le sue parole.

Luigi Mastroianni, un rapporto speciale

È davvero un rapporto molto speciale quello che lega Luigi Mastroianni e il fratello Salvatore. Il ragazzo, affetto dalla sindrome di Down, ha in Luigi un vero e proprio punto di riferimento e ricambia in tutto e per tutto il suo enorme affetto. Anche per questo le parole che, nella giornata di ieri, in occasione del compleanno di Salvatore, Luigi ha rivolto al fratello hanno stupito tutti. I fans che hanno letto il testo della lettera su Instagram si sono molto commossi.

Luigi Mastroianni ha sempre voluto essere una spalla per il fratello ma poi ha ammesso anche, più di una volta, che con i suoi modi di fare così particolari, proprio Salvatore è stato la sua ancora di salvezza in molte occasioni. E quale migliore occasione di un compleanno per dimostrare, con un bel messaggio, tutto ciò che si ha nel più profondo del cuore?

Un messaggio d’amore

Luigi Mastroianni ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio dedicato proprio al fratello. “Caro fratello” gli ha scritto “Tu che sei la mia spalla da sempre, sai quanto io cerchi di fare del mio meglio per essere un fratello all’altezza della tua bontà, della tua forza, del tuo amore, della tua purezza”.

Poi prosegue “Sai per certo quanto io faccia del mio meglio per essere presente, per non farti sentire meno degli altri, per supportarti e aiutarti in questo percorso di vita”. Luigi Mastroianni ha concluso con un messaggio di augurio speciale dal più profondo del suo cuore e dicendo grazie a questo fratello unico perché, come scrive, “Senza di te non sarei mai stato la persona che sono oggi” e ancora, “Mille di questi giorni”.