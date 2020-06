Barbara De Santi criticata sui social, il costumino della discordia (Foto)

Barbara De Santi è tra le protagoniste più conosciute del trono over di Uomini e Donne. Sono, ormai, diversi anni che la donna fa parte del parterre femminile dove ha instaurato, nel tempo, un paio di conoscenze senza, però, mai riuscire a lasciare il programma con un uomo che la interessasse davvero.

Adesso che Uomini e Donne è andato in pausa estiva, e dopo la sua mancata partecipazione alle ultime puntate, Barbara De Santi si affida ai social, come tra l’altro aveva fatto negli ultimi mesi, per rimanere più vicina ai propri fans. Con loro ama condividere alcuni momenti delle sue giornate. Nelle ultime ore, la donna ha condiviso una foto al mare. Questo, però, ha generato non poche polemiche e una valanga di critiche. Per quale motivo? Vediamolo!

Barbara De Santi, da sola o in compagnia

Mentre tutti si stanno chiedendo cosa ci sia, in realtà, nell’allontanamento di Barbara De Santi da Uomini e Donne, la giovane prof ha deciso di stupire tutti i suoi fans su Instagram. Per farlo, ha scelto di postare una foto che la ritrae in un piccolo bikini che esalta, ancor di più, il suo fisico praticamente in formissima. La dama appare ben truccata, pettinata, con un bel rossetto rosso ed un bikini bianco e rosso con fantasia “mare”.

Fotografia che ha ricevuto moltissimi like, addirittura più di 6.300. Altrettanti (quasi) sono stati, però, i commenti negativi e le critiche con cui Barbara De Santi ha dovuto fare i conti. I followers, infatti, si sono letteralmente scatenati contro di lei e non gliele hanno di certo mandate a dire.

Una marea di critiche

Ad aver scatenato la reazione principale dei fans è stata la didascalia che accompagnava la foto. “Sole da sola”. “Come da sola?” si sono chiesti numerosissimi i fans. Chi ha scattato, quindi, la fotografia in questione? Ed ecco, per questo, arrivare una valanga di “bugiarda” rivolti proprio a Barbara De Santi che, tra l’altro, non è la prima volta che ha a che fare con questo tipo di epiteti.

Altri hanno addirittura avanzato l’ipotesi che Barbara De Santi abbia ritoccato l’immagine per apparire quello che non è. Non sono mancati, comunque, anche i commenti positivi mentre, quelli negativi, sono stati cancellati dalla stessa De Santi e sono, quindi, non più visualizzabili. Nel frattempo, poi, ha pubblicato un’altra foto con lo stesso costume. Si tratta, chiaramente, di una provocazione verso chi l’ha attaccata.