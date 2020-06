Il grande rimpianto di Alberto Matano: “Vorrei essere ancora lì…” [FOTO]

Alberto Matano nostalgico del mare calabrese

Dopo tre mesi di lontananza dovuta alla quarantena da Covid-19, Alberto Matano ha trascorso lo scorso il week-end in Calabria, la sua terra natia. Ovviamente il giornalista ha dovuto salutare i suoi genitori e il mare per tornare a Roma. Ricordiamo che il professionista dovrà condurre per altre due settimane lo storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno, La vita in diretta.

Una volta arrivato nella Capitale, il collega di Lorella Cuccarini ha condiviso uno scatto su Instagram che lo mostra rilassato all’interno delle limpide acque calabresi. La location della foto è Sovareto e il mare in questione è lo Ionio. A corredo dell’immagine l’ex mezzo busto del Tg1 ha scritto la seguente didascalia: “Vorrei essere ancora lì…”. Un contenuto che in pochissimo tempo ha ricevuto tantissimi mi piace e commenti positivi da parte dei follower.

La reazione dei follower, tra cui Monica Setta

Sotto lo scatto in questione sono arrivati decine di commenti tra cui quello della collega Monica Setta. La conduttrice di Uno Mattina in Famiglia ha scritto: “Che meraviglia il mare della Calabria, Alberto”. Il padrone di casa de La vita in diretta, oltre alla didascalia citata prima ha messo anche l’hashtag ‘menodieci’. Cosa vuol dire? In pratica tra dieci giorni il rotocalco di cronaca e spettacolo di Rai Uno chiuderà i battenti, ovviamente di questa stagione televisiva.

Mesi particolarmente faticosi per il giornalista calabrese e Lorella Cuccarini che hanno documentato giorno per giorno l’emergenza sanitaria da Covid-19. Dopo la chiusura l’ex volto del Tg1 potrà recarsi nuovamente nella sua amata Sovareto e trascorrere più tempo con mamma e papà. (Continua dopo il post)

Alberto Matano e la conduzione in solitaria de La vita in diretta: il rumor

Nel frattempo continuano a circolare delle indiscrezioni sulla prossima stagione de La vita in diretta. Ad esempio, nel nuovo numero del magazine DiPiùTv è contenuto un articolo che parla del contenitore televisivo di Rai Uno. A quanto pare dal prossimo settembre alla guida del format ci sarà solamente Alberto Matano, mentre Lorella Cuccarini sembra essere stata tagliata fuori.

E a proposito di questo, nelle ultime ore ne ha parlato anche il grande Pippo Baudo. Il presentatore siciliano ha affermato che la soubrette romana sta soffrendo molto per le voci che da settimane girano sul web e vari riviste che si occupano di televisione e gossip.