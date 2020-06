Nero a metà, puntata 24 giugno 2020: Alba in pericolo di vita

Nero a metà continua ad ottenere un grande successo di pubblico nonostante la Rai stia mandando in onda le repliche. La puntata del 24 giugno 2020 non mancherà di tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nell’episodio precedente, l’assassinio di un uomo aveva coinvolto due donne dal passato oscuro. Entrambe avevano ricevuto un filmato, indizio che faceva di certo supporre un legame con la vittima.

Nel frattempo, Alba è riuscita a scoprire un segreto che riguarda sua madre. Nella puntata precedente di Nero a metà inoltre, Carlo ha provato ad accettare che sia figlia frequenti Malik, anche se in cuor suo vorrebbe un destino diverso per lei. Cosa succederà nei prossimi due episodi in onda il 24 giugno su Rai 1?

Nero a metà puntata in replica del 24 giugno 2020

Repola e Cantabella staranno sempre più insieme e ciò non farà altro che rafforzare il loro rapporto. Carlo invece sarà ancora perplesso in merito alla storia ormai ufficiale tra Malik e la sua adorata figlia. Nel primo episodio del 24 giugno di Nero a metà, Carlo avrà modo di stare a contatto proprio con Malik, visto che dovranno indagare sull’omicidio di un giovane e ricchissimo ragazzo della Roma bene. Chi lo avrà assassinato e perché?

Mentre le indagini sono in corso, Carlo proverà a fare chiarezza con Cristina, ma non sarà così semplice. Il commissario deve anche risolvere il caso Bosca. In questo episodio però, Carlo troverà un importante indizio che potrebbe rivelarsi determinante al fine delle indagini. Milik non farà in tempo a godersi la felicità per la sua storia d’amore con la figlia del commissario. Una proposta inaspettata lo destabilizzerà non poco. Una scelta lavorativa infatti, potrebbe cambiare per sempre la sua vita.

Alba in pericolo

Nel secondo episodio della puntata di Nero a metà che andrà in onda in replica il 24 giugno 2020, Alba dovrà fare i conti con una dura realtà. Finalmente si verrà a scoprire chi ha fatto finire in carcere Carlo. La ragazza non potrà credere che il responsabile sia proprio Malik, per il quale ha così tanto combattuto. La giovane si rivolgerà così a Riccardo, pregandogli di aiutarla a dimostrare l’innocenza di suo padre. Intanto, la squadra è impegnata a risolvere il mistero sull’assassinio del giovane trovato morto nei pressi del Tevere.

Nella puntata di Nero a metà del 24 giugno, la squadra di Carlo dovrà anche fare in conti con l’inaspettata sospensione di Cantabella. Nel frattempo, Malik proverà a spiegare che le accuse nei suoi confronti sono false e affronterà Carta, deciso a salvare Carlo che, grazie a Riccardo, riuscirà ad avere i domiciliari. Alba però si troverà in serio pericolo.