Lacrime per Ignazio Moser e Santiago De Martino: zio e nipote commuovono il web [FOTO]

Ignazio Moser e Cecilia raggiungono i Rodriguez a Milano

Negli ultimi giorni Ignazio Moser è finito al centro dell’attenzione per via di alcune notizie che lo coinvolgono con Francesco Chiofalo. Ma di recente l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 è al settimo cielo perché dopo tre mesi ha riabbracciato il nipotino Santiago De Martino.

Ricordiamo che lui e la compagna Cecilia Rodriguez prima della quarantena si trovavano a Trento, nell’azienda vinicola del ragazzo. Per tale ragione sono rimasti bloccati lì e solo ora Cechu e l’ex ciclista hanno potuto rivedere Belen e i genitori.

Ignazio Moser e il tenero scatto col nipote Santiago

Vista l’assenza prolungata di Stefano De Martino che al momento si trova a Napoli per la conduzione di Made in Sud, lo zio acquisito Ignazio Moser sta dedicando molto tempo a Santiago. Dopo un lungo periodo la famiglia si è riunita documentando il tutto sui loro canali Instagram. E a proposito di social network, lo sportivo ha condiviso uno scatto col ragazzino che vuole farsi i capelli come lui. Il figlio di Stefano e Belen sembra essere attratto dalla capigliatura dello zio, per tale ragione gli ha chiesto come cambiare look.

Ovviamente il fidanzato di Cecilia non poteva deluderlo, quindi si è prodigato ad esaurire il suo desiderio. Per essere uguale all’ex gieffini, il babino si è disegnato pure la barba con una matita per occhi. Santi e Moser hanno un rapporto meraviglioso e tutta la famiglia Rodriguez ne è entusiasta, ma non solo. Infatti il popolo del web si è commosso davanti a tale immagine. (Continua dopo il post)

Stefano De Martino non vuole parlare della crisi con Belen

Nel frattempo va avanti la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E se la prima giorni fa ha avuto uno sfogo su Instagram rivelando che le cose col ballerino non vanno bene, lui a scelto la strada del silenzio.

Ospite a Domenica In il conduttore di Made in Sud non ha proferito parola sull’argomento, tanto meno Mara Venier gli ha fatto delle domande dicendo che in certe cose ci vuole un po’ di rispetto. Il danzatore si è limitato a dire che le cose provate vuole tenerle per sé anche se è rimasto deluso delle notizie che circolano sul suo conto.